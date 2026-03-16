Undav mit Nagelsmann-Andeutung

SID 16.03.2026 • 05:51 Uhr Darf sich Stuttgart-Stürmer Deniz Undav über eine DFB-Nominierung freuen? Der Angreifer macht Andeutungen.

Auf die unausweichliche Frage nach dem Telefonat mit Julian Nagelsmann reagierte Deniz Undav nur mit einem kurzen Lächeln. „Vielleicht hatten wir schon Kontakt, vielleicht auch nicht“, sagte der Stürmer des VfB Stuttgart nach dem wichtigen 1:0 (0:0) gegen RB Leipzig mit Blick auf die bevorstehende Kader-Nominierung des Bundestrainers bei DAZN und ergänzte gelassen: „Bis Donnerstag sind es noch vier Tage. Alles entspannt.“

Dann präsentiert Nagelsmann auf dem DFB-Campus seinen ersten Kader des WM-Jahres. Dass Undav bei den Tests am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana wie zuletzt nicht Teil der deutschen Nationalmannschaft sein wird, glaubt zumindest beim VfB niemand mehr. „Das ist ja keine Frage mehr mittlerweile“, sagte Kapitän Atakan Karazor.

Undav in bestechender Form

Auch gegen Leipzig hatte Undav den VfB mit einem Treffer zum Sieg geführt - es war sein 16. Saisontor in der Liga. „Es ist ja nicht so, dass Deniz erst seit vier oder sechs Wochen in bestechender Form ist, sondern jede Woche inzwischen für uns trifft“, schwärmte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Die Partie gegen RB, in der der VfB gegen einen direkten Konkurrenten seine Champions-League-Ambitionen untermauerte, war bereits das fünfte Liga-Spiel in Folge, in dem Undav traf.