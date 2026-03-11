Unions Schäfer für zwei Spiele gesperrt

SID 11.03.2026 • 09:57 Uhr Schäfer wurde im Spiel gegen Werder Bremen des Platzes verwiesen.

Fußball-Bundesligist Union Berlin muss in zwei Spielen auf Mittelfeldspieler Andras Schäfer verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den ungarischen Nationalspieler nach seiner Roten Karte vom Sonntagabend mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.