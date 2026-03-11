Fußball-Bundesligist Union Berlin muss in zwei Spielen auf Mittelfeldspieler Andras Schäfer verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den ungarischen Nationalspieler nach seiner Roten Karte vom Sonntagabend mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.
Unions Schäfer für zwei Spiele gesperrt
Schäfer wurde im Spiel gegen Werder Bremen des Platzes verwiesen.
Der Ungar war in der Partie gegen Werder Bremen (1:4) in der 19. Minute wegen rohen Spiels des Feldes verwiesen worden. Zuvor hatte der DFB-Kontrollausschuss eine höhere Strafe vorgeschlagen, gegen die Union Einspruch eingelegt hatte.