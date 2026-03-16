Union-Sorgen vor Spiel gegen den FC Bayern

SID 16.03.2026 • 18:45 Uhr Matheo Raab verletzt sich bei seinem Debüt. Vor den Bayern gehen Union die Keeper aus.

Union Berlins Schlussmann Matheo Raab muss nach seinem starken Bundesliga-Debüt am vergangenen Sonntag direkt wieder aussetzen und vergrößert damit die Torwartsorgen der Berliner vor dem Duell mit Bayern München.

Wie Union am Montag bekanntgab, muss der 27-Jährige „in den kommenden Wochen“ pausieren, nachdem er sich in der Schlussphase des 1:0-Auswärtserfolgs beim SC Freiburg doch gravierender verletzt hatte.

Raab wollte von Verletzung zunächst nichts wissen

„Sch*** auf die Hand“, hatte Raab mit bandagierter rechter Hand und wässrigen Augen bei DAZN von einer Verletzung zunächst nichts wissen wollen.

In der Nachspielzeit hatte die etatmäßige Nummer zwei mit der Faust einen hohen Ball vor Bruno Ogbus gerade so entschärft, sich dabei allerdings ordentlich wehgetan.

Für das kommende Duell mit dem Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr) gehen Union-Trainer Stefan Baumgart nun langsam die Optionen aus.

Auch dem FC Bayern gehen die Torhüter aus

Stammkeeper Frederik Rönnow fehlte in Freiburg wegen einer Fußverletzung. Kurios: Auch der kommende Gegner aus München hat gegenwärtig mit Verletzungen auf der Torwartposition zu kämpfen.