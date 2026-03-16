Ur-Gladbacher Reitz wechselt nach Leipzig

SID 16.03.2026 • 11:15 Uhr Medienberichten zufolge soll die Ablöse inklusive möglicher Bonuszahlungen bei über 20 Millionen Euro liegen.

Rocco Reitz verlässt seinen Kindheitsklub Borussia Mönchengladbach und wechselt zu RB Leipzig. Das teilten die beiden Fußball-Bundesligisten am Montag mit. Medienberichten zufolge erhält die Borussia 20 Millionen Euro Ablöse für den 23-Jährigen, dazu kommen mögliche Bonuszahlungen von rund drei Millionen Euro. Reitz unterschreibt bei den Sachsen einen Vertrag bis 2031.

„Die Ablösesumme, die wir für Rocco erhalten werden, ist die höchste, die Borussia je für einen selbst ausgebildeten Spieler generieren konnte“, sagte Sportchef Rouven Schröder: „Der frühe Zeitpunkt der Einigung hilft uns sehr bei unseren Planungen.“

Reitz hatte die Borussia in dieser Saison als Ersatz für den verletzten Tim Kleindienst als Kapitän angeführt. Seine Ablöse war laut Medien auf 25 Millionen Euro festgeschrieben, diese Summe wollte RB aber offenbar nicht zahlen.

Reitz ist seit seiner Geburt Mitglied bei der Borussia, seit der F-Jugend hat er dort alle Jugendmannschaften durchlaufen. Verheiratet ist er mit der Tochter von Karlheinz Pflipsen, der 1995 mit Gladbach den DFB-Pokal gewonnen hatte.

„Ich habe mich entschieden, ab Sommer einen neuen Abschnitt in meiner Karriere zu beginnen. Natürlich kann ich verstehen, dass der eine oder andere meinen Entschluss, den Verein zu verlassen, nicht nachvollziehen kann. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen“, sagte Reitz: „Ich kann versprechen, dass ich mich in jedem verbleibenden Spiel mit allem, was ich habe, zerreißen werde – vor allem im Derby jetzt am Wochenende.“