"Verstehe ich nicht": Rolfes kontert Schiri-Kritik von Hoeneß

SID 16.03.2026 • 15:17 Uhr Der Sportchef von Bayer Leverkusen teilt die Meinung von Bayerns Ehrenpräsident nicht.

Für Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes ist die massive Kritik von Uli Hoeneß an Schiedsrichter Christian Dingert nach dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München nicht nachvollziehbar. „Nein, verstehe ich nicht und sehe ich auch nicht so“, sagte Rolfes am Rande des Abschlusstrainings vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Arsenal.

Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß hatte nach dem 1:1 in der Bundesliga am Samstag in der Bild von der „schlechtesten Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel gesehen habe“ gesprochen. Auslöser waren unter anderem der Platzverweis gegen Bayern-Angreifer Luis Díaz wegen einer Schwalbe sowie ein aberkanntes Tor der Münchner nach einem vorangegangenen Handspiel von Harry Kane.

Durch Eingriffe des Videoassistenten habe es zwar Unterbrechungen gegeben, insgesamt habe Dingert das Spiel aber laufen lassen, sagte Rolfes. „Es gab Spielfluss, es gab Torraumszenen, es gab Zweikämpfe im Mittelfeld oder auf dem Platz. Da habe ich schon ganz andere Spiele erlebt, obwohl ich ein bisschen jünger bin“, sagte Rolfes am Montag.