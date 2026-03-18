Vertrag bis 2030: Gladbach zieht Kaufoption bei Bolin

SID 18.03.2026 • 11:51 Uhr Der schwedische Mittelfeldspieler brauchte nur rund eineinhalb Monate, um die Verantwortlichen von sich zu überzeugen.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat bei Leihspieler Hugo Bolin die Kaufoption gezogen und den schwedischen Nationalspieler bis Sommer 2030 gebunden. Das teilte die Borussia am Dienstag mit, ohne Angaben zu Ablösezahlungen zu machen. Der 22 Jahre alte Mittelfeldakteur sei „ein Charakter, der sich hier von Tag eins an hervorragend integriert und die Borussia komplett aufgesogen hat“, sagte Sportchef Rouven Schröder.