Vertrag bis 2030: Gladbach zieht Kaufoption bei Bolin

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat bei Leihspieler Hugo Bolin die Kaufoption gezogen und den schwedischen Nationalspieler bis Sommer 2030 gebunden. Das teilte die Borussia am Dienstag mit, ohne Angaben zu Ablösezahlungen zu machen. Der 22 Jahre alte Mittelfeldakteur sei „ein Charakter, der sich hier von Tag eins an hervorragend integriert und die Borussia komplett aufgesogen hat“, sagte Sportchef Rouven Schröder.
Gladbach kauft Nationalspieler
Der schwedische Mittelfeldspieler brauchte nur rund eineinhalb Monate, um die Verantwortlichen von sich zu überzeugen.
Bleibt der Borussia erhalten: Hugo Bolin (l.)
© FIRO/SID/Marcel Engelbrecht
Bolin war Ende Januar von Malmö FF an den Niederrhein gewechselt und kam seitdem in allen sechs Bundesligaspielen zum Einsatz. Beim Heimsieg gegen Union Berlin (1:0) Ende Februar holte er den spielentscheidenden Foulelfmeter in der Nachspielzeit heraus, in drei Partien stand er von Beginn an auf dem Rasen. Dabei habe Bolin laut Schröder „angedeutet, dass er uns auch in Zukunft viel Freude bereiten kann“.