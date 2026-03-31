Vertragsverlängerung? Schlotterbeck dementiert Einigung mit BVB

SID 31.03.2026 • 05:32 Uhr Der Innenverteidiger stellt nach dem Länderspiel seine Vertragssituation klar: Seine Zukunft bleibe offen.

Nico Schlotterbeck hat Medienberichte über eine Einigung im Vertragspoker mit Borussia Dortmund vehement zurückgewiesen. „Ich sage ganz ehrlich, dass ich das klar dementieren muss. So weit sind wir leider nicht. Ich habe lange mit Sebastian (Kehl, d.Red.) verhandelt, der ist jetzt nicht mehr da“, erklärte der Innenverteidiger nach dem 2:1 (1:0) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ghana in Stuttgart. Er sei entsprechend „sehr verwundert über die Berichterstattung“.

Sky hatte am Montag von einer Einigung über eine vorzeitige Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags berichtet, die Unterschrift sei unmittelbar nach der Länderspielpause geplant. Doch diese Informationen würden „nicht stimmen“, betonte Schlotterbeck in aller Deutlichkeit: „Dass die Unterschrift kurz bevorsteht, so weit sind wir leider noch nicht. Deshalb muss ich das auch mal ansprechen.“ Er sei vom kurzfristigen Abgang von Sportdirektor Kehl überrascht worden.