VfL-Coach am Scheideweg: "Kein Endspiel für Daniel Bauer"

SID 05.03.2026 • 14:35 Uhr VfL-Coach Daniel Bauer blendet sein persönliches Schicksal vor dem wichtigen Heimspiel gegen den HSV aus.

Trainer Daniel Bauer vom kriselnden Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg will vor dem möglichen Endspiel um seinen Job den Fokus von sich weg lenken. „Das ist kein Endspiel für Daniel Bauer am Samstag, sondern ein unfassbar wichtiges Sechspunktespiel für unseren Klub. Punkt“, sagte Bauer vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Hamburger SV.

Wolfsburg ist nach zuletzt nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Ligaspielen in der Tabelle auf Abstiegsrang 17 abgerutscht. Sollte der VfL nun auch gegen den HSV verlieren, droht Bauer laut Medienberichten die Entlassung. Unter anderem die Wolfsburger Allgemeine Zeitung handelte zuletzt Dieter Hecking und Friedhelm Funkel als mögliche Nachfolger.

„Es ist brutal wichtig, zu versuchen, die ganzen Nebengeräusche auszublenden. Am Ende des Tages frisst das nur Energie“, sagte Bauer. Bereits nach dem 0:4 beim VfB Stuttgart am vergangenen Sonntag war über eine Trennung von Bauer, der erst im November Paul Simonis beerbt hatte, spekuliert worden.

Bauer lobt den internen Austausch

Der vorige U19-Coach lobte derweil den Austausch mit Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen und Sportdirektor Pirmin Schwegler: „Intern hatten wir sehr gute, konstruktive und kritische Gespräche“, so Bauer. Jene seien gepaart gewesen „mit Respekt und viel Vertrauen“.

Gleichzeitig schwor Bauer seine Mannschaft auf das Duell mit dem HSV ein. „Es wird kein Champagnerfußball zu sehen sein“, prophezeite er. Es gehe um „die Grundtugenden des Fußballs“ und um „Laufen, Kratzen, Beißen“, so Bauer.