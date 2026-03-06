Vor Bergamo: Bayern bangen um Neuer

SID 06.03.2026 • 23:22 Uhr Der Kapitän war gegen Gladbach wie schon bei seinem erlittenen Muskelfaserriss vor drei Wochen zur Halbzeit ausgewechselt worden.

Fußball-Rekordmeister Bayern München bangt vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo um Kapitän Manuel Neuer. „Er hat ein bisschen was gespürt an der Wade. Das ist natürlich sehr kurzfristig bis zum nächsten Spiel“, sagte Trainer Vincent Kompany bei Sky nach dem 4:1 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach, bei dem Neuer zur Halbzeit ausgewechselt worden war.

Neuer hatte seinen Platz nach der ersten Hälfte wie schon vor drei Wochen im Spiel bei Werder Bremen (3:0) für Jonas Urbig geräumt. Damals hatten die Bayern zunächst von einer „Vorsichtsmaßnahme“ gesprochen, anschließend fiel Neuer mit einem Muskelfaserriss jedoch für zwei Partien aus. Am Freitag hatte er gegen Gladbach sein Comeback gegeben.