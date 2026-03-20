Vor BVB-Spiel: Frust-Interview hat Konsequenzen

SPORT1 20.03.2026 • 17:52 Uhr Der Stürmer fehlt aus disziplinarischen Gründen im Spieltagskader der Hamburger.

Nach seiner öffentlichen Kritik fehlt Stürmer Robert Glatzel beim Bundesligaspiel des Hamburger SV bei Borussia Dortmund aus disziplinarischen Gründen!

Trainer Merlin Polzin strich den Angreifer, der sich in der Hamburger Morgenpost über seine geringen Einsatzzeiten beklagt hatte, aus dem Kader für die Partie am Samstag (ab 18.30 Uhr im Liveticker auf SPORT1).

Polzin berichtet von Glatzel-Austausch

Der HSV-Coach hatte am Donnerstag erklärt, dass jedem Spieler seine Meinung zustehe. Diese derart in die Öffentlichkeit zu tragen, sei allerdings nicht der richtige Weg und lasse sich nicht mit den Regeln und der Haltung des Vereins in Einklang bringen.

Er habe mit Glatzel „ein offenes, klärendes Gespräch“ geführt.

Polzin bestätigte zudem, dass Glatzels Vorstoß im Klub auch „eine Ebene höher“ zum Thema geworden sei. Insgesamt seien „klare Worte“ gefallen.

Glatzel-Klartext im Interview

Der 32-Jährige erzählte in dem Interview, er habe bereits vor zwei Wochen nach dem Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen (0:1) um eine Erklärung gebeten. Wie die Antwort ausfiel, verriet er zwar nicht. Klar ist aber, dass dies keine Auswirkungen auf die weiteren Einsatzzeiten hatte.

Bei den folgenden Partien gegen den VfL Wolfsburg (2:1) und den 1. FC Köln (1:1) musste er mit ansehen, wie andere Stürmer den Vorzug bekamen – wieder einmal. „Warum ich dann auch die nächsten beiden Spiele nur auf der Bank saß, kann ich nicht verstehen“, sagte er unter anderem.