Überraschung um Boniface

SID 30.03.2026 • 17:18 Uhr Victor Boniface könnte im Abstiegskampf doch noch zur späten Hilfe für Werder Bremen werden. Der Nigerianer kehrt zum Training zurück.

Werder Bremen kann im Endspurt der Fußball-Bundesliga womöglich doch noch einmal auf Leihspieler Victor Boniface zurückgreifen.

Wie die Hanseaten mitteilten, kehrte der Nigerianer von seiner Reha beim Stammverein Bayer Leverkusen nach Norddeutschland zurück und soll am Dienstag eine erste individuelle Einheit am Weserstadion absolvieren. Boniface stand wegen Knieproblemen seit Anfang Dezember nicht mehr auf dem Rasen, Anfang Januar war er schließlich operiert worden.

Bei Werder gibt es Einsatz-Hoffnung

„Victor soll die gesamte Woche vorerst individuell trainieren“, sagte Peter Niemeyer, Werders Leiter Profifußball: „Anschließend soll er behutsam an das Mannschaftstraining herangeführt werden, so dass wir die Hoffnung haben, dass er in dieser Saison noch zum Einsatz kommen kann.“