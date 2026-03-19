Werder mit Personalsorgen: "Laufen auf der Felge"

SID 19.03.2026 • 14:48 Uhr Im Kellerduell in Wolfsburg fehlt den Bremern unter anderem das so wichtige Mittelfeld-Duo Jens Stage und Senne Lynen.

Trainer Daniel Thioune (51) von Werder Bremen plagen vor dem Kellerduell der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) große Personalsorgen. Angesichts der Ausfälle musste Thioune „schlucken. Wir laufen aktuell personell auf der Felge, sind aber nicht komplett ohne Rad unterwegs“.

Mit Jens Stage (Gelbsperre) und Senne Lynen (Adduktorenprobleme) fehlen Thioune unter anderem zwei ganz wichtige Mittelfeldspieler. Außerdem fallen Jovan Milocevic (Rückenprobleme), Maximilian Wöber (muskuläre Probleme), Amos Pieper (kleiner Eingriff), Wesley Adeh (Bänderriss) und Julian Malatini (Riss der Syndesmose) neben den Langzeitverletzten Mitchell Weiser (Kreuzbandriss) und Victor Boniface (Knie-OP) aus.

Mit einem Sieg beim Tabellenvorletzten würde Werder seinen Vorsprung auf Wolfsburg auf sieben Punkte ausbauen, bei einer Niederlage könnte der Werksklub bis auf einen Zähler an die Hanseaten heranrücken. So oder so erwartet Thioune noch eine „sehr harte Saison. Sie wird anstrengend für uns, und sie geht bis zum Ende“, sagte er und verglich den Kampf gegen den Abstieg mit einem „Boxkampf“.

Werder habe „sehr, sehr viel einstecken müssen in den ersten Runden“, sagte Thioune, der seine ersten drei Spiele verlor, aus den letzten drei Partien aber zwei Siege holte: „Wir haben aber auch ein bisschen mal ausgeteilt – zwei Runden lang. Und jetzt war es halt wieder eine Runde, in der wir nicht gepunktet haben.“