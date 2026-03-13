Werner zuversichtlich vor Stuttgart-Spiel

SID 13.03.2026 • 14:33 Uhr Im Spiel beim VfB geht es um die Champions-League-Plätz.

Vor dem direkten Duell um die Champions-League-Plätze mit dem VfB Stuttgart gibt sich Trainer Ole Werner vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zuversichtlich. „Es ist ein sehr guter Gegner. Es ist nie einfach dort zu gewinnen. Aber was mich positiv stimmt, ist unsere Leistung in den letzten Wochen“, sagte Werner vor dem Spiel beim VfB am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

Gleichzeitig warnte er, dass „da eine Offensive auf uns zukommt, die neben der Qualität auch eine gewisse Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit hat. Stuttgart und Leipzig liegen punktgleich auf den Rängen vier und fünf. Zum Tabellendritten TSG Hoffenheim fehlen zwei Punkte. „Wenn man die Bayern rausrechnet, sind dahinter fünf Mannschaften, die sich fast identisch in allen Bereichen bewegen und eng beieinander sind“, sagte Werner.