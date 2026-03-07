"Pfui, widerlich"-Aussage: Köln-Boss rügt Stadionsprecher

Justin Schroll , Manfred Sedlbauer 07.03.2026 • 20:31 Uhr Beim Spiel gegen Borussia Dortmund fliegt kurz vor der Pause der Kölner Jahmai Simpson-Pusey nach VAR-Eingriff vom Platz. Daraufhin überschlagen sich die Ereignisse.

Wilde Szenen beim Samstagabend-Kracher zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund! Auslöser war ein Platzverweis für den Kölner Jahmai Simpson-Pusey nach VAR-Prüfung kurz vor der Pause. Im Anschluss nahmen auch der Stadionsprecher sowie Kölns Trainer Lukas Kwasniok Hauptrollen ein.

Was war genau passiert? Der englische Abwehrspieler kam gegen Maximilian Beier in der 43. Minute klar zu spät und traf den Dortmunder ohne Chance auf den Ball mit offener Sohle an der Achillessehne.

Schiedsrichter Daniel Siebert zeigte dem 20-Jährigen zunächst die Gelbe Karte, ehe er sich die Szene nach VAR-Hinweis noch mal am Monitor anschaute und wegen groben Foulspiels auf glatt Rot entschied (45.+1).

Köln-Profi fliegt nach VAR-Eingriff vom Platz

Simpson-Pusey trottete niedergeschlagen vom Platz, wurde aber von Kwasniok gleich wieder aufgemuntert, ehe der Abwehrspieler mit erhobenen Händen bedröppelt in den Innenraum ging.

Alles andere als einverstanden mit dem Platzverweis war offenbar Stadionsprecher Michael Trippel. „Pfui! Widerlich!“, brüllte er bei Sieberts Verkündung über das Mikrofon, wie auch SPORT1 live im Stadion hörte.

FC-Boss Thomas Kessler verurteilte Trippels Kommentar klar. „Das ist eine Thematik, die gefällt mir nicht. Wir sollten nicht über den Stadionsprecher den Schiedsrichter bewerten“, unterstrich Kessler nach der Partie bei Sky.

Kurz nach dem Platzverweis für Köln sah mit Ramy Bensebaini ein Dortmunder die Gelbe Karte, ehe Kwasniok in den Mittelpunkt rückte und ziemlich erbost auf den Vierten Offiziellen Lars Erbst einredete. Der Kölner Coach war kaum noch einzukriegen und stapfte wutentbrannt in die Kabine – drei Minuten vor dem Pausenpfiff.

Die beiden Sky-Experten Lothar Matthäus und Tabea Kemme waren sich in der Pause einig: Diese Rote Karte muss man geben.

„Es sind immer Nuancen“, sagte Matthäus. „Hier keine Absicht. Wie beim Auffahrunfall: Man ist einen Moment unaufmerksam, fährt zu nah heran. Der Erste bremst, der Zweite kann nicht mehr bremsen. Offene Sohle, deswegen Rote Karte korrekt. Da muss man nicht diskutieren.“