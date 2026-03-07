Wolfsburger Verantwortliche beraten über Zukunft von Bauer

SID 07.03.2026 • 20:16 Uhr Der Trainer steht nach der Niederlage gegen den HSV vor der Ablösung.

Die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg beraten über die Zukunft von Trainer Daniel Bauer. "Die Nacht wird, glaube ich, kurz. Wir werden Gespräche führen, das analysieren und dann werden wir sehen", sagte Sportchef Pirmin Schwegler bei DAZN nach dem 1:2 (1:1) gegen den Hamburger SV.

Bauer ist mit seinem Team seit acht Spielen ohne Sieg, es wird mit einer Trennung gerechnet. "Wir werden jetzt Gespräche führen, das wie in der letzten Woche analysieren und dann eine Entscheidung treffen, damit wir in Hoffenheim wieder so viele Prozentpunkte, wie wir zusammenbekommen können, auch zusammenbekommen, um dort konkurrenzfähig zu sein", sagte Schwegler. Eine Jobgarantie klingt anders.