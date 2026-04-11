Die Überflieger von Bayern München haben einmal mehr Bundesliga-Geschichte geschrieben und für einen Torrekord gesorgt. Leon Goretzka (53.) erzielte im Ligaspiel beim FC St. Pauli den 102. Treffer für den deutschen Rekordmeister in dieser Saison, damit überflügelte München die 54 Jahre alte Bestmarke, die der FC Bayern in der Saison 1971/72 mit 101 Toren aufgestellt hatte.
102. Treffer: FC Bayern sorgt für Bundesliga-Torrekord
Die Münchner sind nicht zu stoppen: Auf St. Pauli gelingt ihnen Historisches.
Die Bayern-Offensive ist historisch gut
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Die Bayern waren mit 100 Saisontreffern ins Spiel auf St. Pauli gegangen, Jamal Musiala (9.) erzielte bereits früh Tor 101. Dann sorgte Goretzka für den historischen Moment. Kurz darauf erzielte Michael Olise Treffer Nummer 103 (54.).