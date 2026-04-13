13. Meistertitel: Neuer zieht mit Müller gleich

SID 19.04.2026 • 19:24 Uhr Manuel Neuer holt den nächsten Titel - zum alleinigen Meisterrekord fehlt nicht mehr viel.

Torwart Manuel Neuer hat mit dem Gewinn seiner 13. Meisterschaft zu Thomas Müller aufgeschlossen.

Zwölf Meistertitel holten die Weltmeister von 2014 gemeinsam beim FC Bayern. Müller hatte seine erste Meisterschaft 2010 gewonnen, da spielte Neuer noch bei Schalke 04.

Im vergangenen Jahr hatte Müller die Münchner verlassen und war zu den Vancouver Whitecaps in die Major League Soccer (MLS) gewechselt.