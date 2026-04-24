"Alles richtig machen": Fischer hofft auf perfekten Tag

SID 24.04.2026 • 15:21 Uhr Auf die Rheinhessen wartet die größtmögliche Aufgabe in der Bundesliga. Der Zeitpunkt des Duells könnte aber günstig sein.

Der Mainzer Trainer Urs Fischer rechnet trotz der feststehenden Meisterschaft und dem bevorstehenden Paris-Kracher mit einem motivierten FC Bayern. „Wenn ich dem gegnerischen Trainer zuhöre, ist immer das nächste Spiel das entscheidende. Ich gehe davon aus, dass das auch an diesem Wochenende der Fall sein wird – und dann ist erst Paris“, sagte Fischer vor dem Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die Münchner hätten zwar enorme „individuelle Qualität“ und „viele Unterschiedsspieler“. In dieser Saison würde er jedoch „den Teamgedanken und Teamspirit als ihre größte Qualität ansehen“, führte der Mainzer Coach aus. Um gegen diesen Gegner etwas zu holen, müsse man „bereit sein von der ersten Sekunde“ und „einfach alles richtig machen“. Zusätzlich brauche es noch „das nötige Spielglück“ und man müsse hoffen, dass die Bayern „nicht ihren besten Tag haben“.