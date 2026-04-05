Bundesliga: Gladbach-Boss mahnt und wahnt

SID 05.04.2026 • 06:32 Uhr Bei Borussia Mönchengladbach überwiegt nach dem schwachen 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim die Enttäuschung.

Rouven Schröder schickte die Profis von Borussia Mönchengladbach mit warnenden Worten in die verbleibenden Osterfeiertage.

„Wir müssen bis zum Schluss die Antennen draußen haben. Es muss keiner glauben, dass es ein Selbstläufer ist“, sagte der Sportchef des Fußball-Bundesligisten nach dem ernüchternden 2:2 (1:1) gegen Tabellenschlusslicht 1. FC Heidenheim: „Das haben wir vorher aber auch betont.“

Tabakovic: „Zu wenig“

Nach zwei Heimsiegen in Folge war das Remis ein herber Dämpfer vor den eigenen Fans, das Zittern im Abstiegskampf geht weiter. Das Team sei „enttäuscht, gar keine Frage“, sagte Schröder, schließlich könne man „es deutlich besser“. Aber: „Jetzt alles umzustoßen, komplett ins Negative zu kommen, ist der größte Fehler.“

Franck Honorat (74.) verhinderte die Niederlage, zuvor hatten Patrick Mainka (26.) und Marnon Busch (64.) die Partie nach dem Gladbacher Führungstor durch Shootingstar Wael Mohya (16.) gedreht. Am Ende sei es aber „zu wenig“, sagte Toptorjäger Haris Tabakovic, der nach seiner intensiven WM-Qualifikations-Party mit Bosnien-Herzegowina erst in der Schlussphase von Trainer Eugen Polanski eingewechselt worden war.

Gladbach: Fragen nach Trostlos-Auftritt

Noch ist ein Punktepolster in Richtung Tabellenkeller da. Doch der schwache, von zahlreichen Fehlern und Unachtsamkeiten geprägte Auftritt der Borussia warf viele Fragen auf. Er würde sagen, „die Mannschaft hat eine gute Einstellung. Für mich war klar, dass wir heute als Sieger herausgehen würden aus dem Spiel“, meinte Jens Castrop. Aber es komme „dann halt anders“, sagte Gladbachs südkoreanischer Nationalspieler: „Die Einstellung ist nicht das Problem, wir müssen es einfach ein bisschen besser auf dem Platz kriegen nächste Woche.“