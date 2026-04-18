Arnolds Tränen nach dem Jubiläum: „Es ist brutal“

SID 18.04.2026 • 19:14 Uhr Sein 400. Ligaspiel löst beim Wolfsburger Kapitän große Gefühle aus. Arnold spricht von harten Wochen, Dankbarkeit und seiner wichtigsten Stütze.

Der Druck im Abstiegskampf, dazu das besondere Jubiläum – nach dem erlösenden Erfolg des VfL Wolfsburg übermannten Maximilian Arnold die Emotionen. Zunächst bezeichnete der Kapitän der Wölfe das 2:1 (1:0) bei Union Berlin als „brutal wichtig“, bei der Frage nach seinem 400. Bundesliga-Spiel kamen ihm dann die Tränen.

„Es fällt mir richtig schwer, die richtigen Worte zu finden. In den letzten Wochen haben wir nur auf die Fresse bekommen“, sagte der 31-Jährige, der 2009 zum VfL gekommen war, über das Spiel bei Sky. Der VfL stehe als Tabellenvorletzter „mit dem Rücken zur Wand“, deshalb sei er „sehr stolz“ auf den ersten Sieg nach zwölf Spielen ohne Erfolg.

Und das 400. Ligaspiel im Wolfsburger Trikot? Arnold überlegte lange. Es sei „brutal“, sagte die Identifikationsfigur, er atmete tief durch und wischte sich eine Träne aus dem Auge. „Schon besonders, ja“, sagte der sichtlich angefasste Anführer des VfL. Aber: Er würde „lügen, wenn ich sage, ich habe alle genossen“, ergänzte der Mittelfeldspieler.