Bundesliga: Wird das Kellerduell zum Wegweiser?

SID 16.04.2026 • 10:47 Uhr Der Ausgang des Kellerduells zwischen dem 1. FC Köln und dem FC St. Pauli kann große Auswirkungen auf den Saisonendspurt haben - und vielleicht darüber hinaus.

Der nahende Klassenerhalt oder ein brenzliges Saisonfinale? Interimstrainer René Wagner steht mit dem 1. FC Köln vor einem bedeutenden Duell im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga.

„Wir haben ein ganz, ganz großes Ziel gemeinsam. Das erreichen wir aber nur, wenn alle mit anpacken“, sagte Wagner vor dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky). Das Schlüsselspiel könnte auch ein erster Wegweiser für seine persönliche Zukunft werden.

Der Express berichtet: „Jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass Wagner vor seinem ersten großen Vertrag als Bundesligatrainer steht.“ Dies sei der Plan von Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler (40). „Bei der Rettung soll er Cheftrainer der Kölner werden“, heißt es.

Köln will „Riesenchance“ nutzen

Aus seinen ersten beiden Spielen in Frankfurt (2:2) und gegen Bremen (3:1) holte der 37-Jährige, der von Lukas Kwasniok übernommen hatte, vier Punkte. Als Tabellen-13. liegt Köln derzeit fünf Punkte vor den Hamburgern, die den Relegationsplatz belegen. Mit einem Sieg hätte der FC acht Punkte Vorsprung, bei einer Niederlage droht in den verbleibenden vier Saisonspielen ein kniffliger Ligaendspurt.

„Die Jungs wirken noch einen Tacken fokussierter, weil sie wissen, dass wir bei St. Pauli eine Riesenchance haben. Die wollen wir gemeinsam nutzen“, sagte Wagner.

St. Pauli bangt um Klassenerhalt

St. Pauli wartet derweil seit Ende Februar auf einen Sieg und hat aus den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen nur zwei Punkte geholt. Für den zweiten Klassenerhalt in Serie, das gelang den Kiezkickern bislang nur 1989 und 1990, müssen nun Ergebnisse her.