Augsburg holt Leipziger Sakar

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den deutschen Junioren-Nationalspieler Faik Sakar verpflichtet. Der 18 Jahre alte Offensivspieler kommt zur neuen Saison ablösefrei von Ligarivale RB Leipzig und unterschreibt bis 2030.
Augsburg holt Talent von RB Leipzig
Der Juniorennationalspieler Faik Sakar wird von Augsburg langfristig gebunden.
Neuzugang Sakar mit Sportchef Weber
© FC Augsburg/SID/-
„Faik Sakar passt sehr gut in unsere sportliche und strategische Ausrichtung, denn er ist ein junger Spieler mit großem Potenzial“, sagte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber. Sakar sieht bei den bayerischen Schwaben das „perfekte Umfeld“, um sich „Schritt für Schritt zu entwickeln“.
Der Teenager hatte im Dezember 2024 mit einem Kurzeinsatz sein Bundesliga-Debüt gefeiert, sich wenig später aber schwerer verletzt.
In dieser Saison stand er nicht wieder im Profikader von RB. In den Nachwuchsnationalteams des DFB war der Rechtsfuß in der U15, der U16 und der U17 aktiv.