Augsburg holt Leipziger Sakar

SID 23.04.2026 • 15:40 Uhr Der Juniorennationalspieler Faik Sakar wird von Augsburg langfristig gebunden.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den deutschen Junioren-Nationalspieler Faik Sakar verpflichtet. Der 18 Jahre alte Offensivspieler kommt zur neuen Saison ablösefrei von Ligarivale RB Leipzig und unterschreibt bis 2030.

„Faik Sakar passt sehr gut in unsere sportliche und strategische Ausrichtung, denn er ist ein junger Spieler mit großem Potenzial“, sagte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber. Sakar sieht bei den bayerischen Schwaben das „perfekte Umfeld“, um sich „Schritt für Schritt zu entwickeln“.

Der Teenager hatte im Dezember 2024 mit einem Kurzeinsatz sein Bundesliga-Debüt gefeiert, sich wenig später aber schwerer verletzt.