Augsburg sieht sich „zwei Meter vor dem Ziel“

SID 23.04.2026 • 14:04 Uhr Die bayerischen Schwaben sind wild entschlossen, gegen Frankfurt vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern.

Drei Spiele ungeschlagen, zuletzt der Überraschungssieg in Leverkusen – der FC Augsburg steuert sicher auf sein Saisonziel Klassenerhalt zu. Als „sehr, sehr, sehr realistisch“, bezeichnete Trainer Manuel Baum den Ligaverbleib vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky), zu früh freuen will er sich aber keinesfalls.

Augsburg befinde sich in seinem 100-m-Sprint „zwei Meter vor dem Ziel“, sagte er, „aber wir sind halt noch nicht drüber“ über der Linie. Und Baum hat „noch nie einen 100-m-Läufer gesehen, der nach 99 aufgehört hat zu laufen“. Das soll auch sein FCA nicht tun.

Allerdings warte auf den Tabellenneunten (36 Punkte) mit dem Achten (42) eine sehr schwere Aufgabe. „Wenn man sich den Marktwert anschaut – jeder Spieler ist im Schnitt 2,5 (Millionen Euro) mehr wert als unsere, das sollte Warnung genug sein, was die für eine Qualität haben“, sagte Baum über die Frankfurter.

Positiv: „Bei allen ist grün“, sagte Baum über seine Profis, jeder einzelne sei also „voll belastbar“ und einsatzbereit. Das gelte ausdrücklich auch für Verteidiger Chrislain Matsima.