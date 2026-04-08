Ausraster: Ex-Nationalspieler bestraft

SID 08.04.2026 • 16:33 Uhr Sein Wutanfall bei der Niederlage gegen den FC Bayern hat für den Freiburger ein Nachspiel.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter vom SC Freiburg muss wegen eines „unsportlichen Verhaltens“ eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro zahlen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Demnach habe Ginter im Anschluss an die Bundesligapartie gegen den FC Bayern (2:3) am vergangenen Wochenende „plötzlich lautstark“ vor der Schiedsrichterkabine „geschrien“ und dann „von außen gegen die Tür“ getreten. Ginter hat dem Urteil zugestimmt, das damit rechtskräftig ist.