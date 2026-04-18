BVB: Baggert Book an Bundesliga-Topstürmer?

Vincent Wuttke 18.04.2026 • 16:30 Uhr Landet der BVB im Sommer einen Transfer-Coup dank Nils-Ole Book? Ein alter Weggefährte des neuen Dortmunders rückt in den Fokus.

Lässt der BVB-Sportdirektor Nils-Ole Book seine alten Kontakte spielen und landet im Sommer einen Transfercoup? Vor dem Topspiel der Borussia bei der TSG Hoffenheim kommentierte er Gerüchte, er wolle Fisnik Asllani vom Gegner locken.

Es wäre keine große Überraschung, sollte Book bei dem Stürmer des Konkurrenten nachfragen. Immerhin arbeitete der 40-Jährige von 2023 bis vor wenigen Wochen bei der SV Elversberg als Sportvorstand und holte Asllani per Leihe zum Zweitligisten.

„Es ist eine besondere Verbindung und wir mögen uns sehr“, kommentierte Book bei Sky. Er fügte an, dass er durchaus Freude an einer Wiedervereinigung hätte: „Grundsätzlich habe ich schon angedeutet, dass er natürlich ein ganz toller Mensch ist, der mir am Herzen liegt. Und er ist auch ein toller Spieler. Fakt ist aber auch, dass er Spieler des heutigen Gegners ist. Da sollten wir uns hüten, uns über Transferspekulationen zu äußern.“

Book und Asllani mit gemeinsamer Vergangenheit

Hoffenheims Geschäftsführer Andreas Schicker sagte bei DAZN zur Frage, ob Asllani beim BVB vorspielt: „Mein Fokus gilt nur darauf, dass wir ein gutes Spiel machen. Das ist das, was wir heute beeinflussen können. Was danach kommt, werden wir sehen. Er spielt eine sehr gute Saison, wie schon die vergangene in Elverseberg. Es ist normal, dass größere Vereine Interesse haben, das gehört dazu.“