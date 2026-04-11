Fan-Banner gegen Gladbach-Kapitän Rocco Reitz

Daniel Höhn 11.04.2026 • 17:00 Uhr Der bevorstehende Wechsel von Rocco Reitz zu RB Leipzig ärgert die Gladbach-Fans sehr. Das machen sie vor dem Auswärtsspiel in Leipzig mit Bannern im Fanblock deutlich.

Vor der Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach (JETZT im LIVETICKER) haben sich die Fans der Fohlen an ihren Kapitän Rocco Reitz gewandt.

Auf einem Banner war zu lesen: „Wer das hier will, darf niemals unser Kapitän sein!“ Damit meinten die Gladbach-Anhänger das Konstrukt RB, welches bei Fans von Traditionsvereinen wie der Borussia verpönt ist.

Pfiffe gegen Reitz

Reitz wechselt im Sommer nach Leipzig. Er hat dort einen Vertrag bis 2031 unterschrieben. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei über 20 Millionen Euro liegen.

Kurz darauf war noch ein weiteres Banner zu sehen, auf welchem stand: „Keine Akzeptanz für Reitz.“ Zudem wurde der frühere U21-Nationalspieler in den ersten 19 Minuten immer ausgepfiffen, wenn er am Ball war.

Khedira äußert seinen Unverständnis

DAZN-Experte Sami Khedira sagte: „Ich verstehe die Fans und die Liebe zum Verein. Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache: Das ist doch völlig legitim, wenn sich der Spieler weiterentwickeln will.“