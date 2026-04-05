Bayer? Hürzeler wird deutlich - SPORT1

Philipp Heinemann 05.04.2026 • 19:37 Uhr Fabian Hürzeler soll bei einem Bundesligisten auf dem Zettel stehen. Nun findet der junge Trainer deutliche Worte.

Brighton‑Trainer Fabian Hürzeler hat am Sonntag erstmals öffentlich auf die anhaltenden Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Bayer Leverkusen reagiert – und dabei klare Worte gefunden.

In einem Interview mit Sky Sports stellte der 33‑Jährige klar, dass er sich derzeit nicht mit einem Engagement in Leverkusen beschäftige.

„Es ist immer eine Ehre, mit solchen Gerüchten in Verbindung gebracht zu werden, aber ich bin hier in Brighton wirklich glücklich“, sagte Hürzeler. Sein Augenmerk liege ausschließlich auf der laufenden Saison: „Bis zum Ende der Saison gibt es noch so viel, um das es zu spielen gilt. Das ist mein einziger Fokus.“

Hürzeler wäre wohl nicht günstig

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Medien berichtet, dass die Leverkusener Klubführung Hürzeler als möglichen Nachfolger von Kasper Hjulmand ins Auge gefasst habe.

Der aktuelle Bayer‑Trainer steht nach einer schwankenden Saison und nur einem Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen zunehmend in der Kritik. Auch SPORT1 hatte berichtet, dass ein Trainerwechsel im Sommer als unausweichlich gilt.