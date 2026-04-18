Bayern: „Längere Pause“ für Gnabry

SID 18.04.2026 • 20:58 Uhr Der Nationalspieler hat sich eine Adduktorenverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Ob die WM-Teilnahme in Gefahr ist, bleibt offen.

Der FC Bayern muss in der Endphase der Saison auf Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry verzichten. Der Offensivspieler zog sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zu, das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung der Münchner, wie der Rekordmeister am Samstagabend mitteilte. Der Klub rechnet mit einer „längeren Pause“.