Der FC Bayern muss in der Endphase der Saison auf Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry verzichten. Der Offensivspieler zog sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zu, das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung der Münchner, wie der Rekordmeister am Samstagabend mitteilte. Der Klub rechnet mit einer „längeren Pause“.
Bayern: „Längere Pause“ für Gnabry
Der Nationalspieler hat sich eine Adduktorenverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Ob die WM-Teilnahme in Gefahr ist, bleibt offen.
Fällt aus: Serge Gnabry
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Gnabry ist auch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada vorgesehen. Ob der 30-Jährige um die Teilnahme an dem Turnier (11. Juni bis 19. Juli) bangen muss, blieb zunächst offen.