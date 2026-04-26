Trainer Vincent Kompany (40) von Bayern München kann verletzungsbedingt „vorerst“ nicht mit Raphael Guerreiro (32) planen. Das gab der Rekordmeister zwei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime) bekannt.
Bayern „vorerst“ ohne Guerreiro
Zwei Tage vor dem Champions-League-Duell mit Paris geben die Münchner bekannt, dass der Mittelfeldspieler wegen einer Muskelverletzung passen muss.
Fällt verletzt aus: Raphael Guerreiro (l.)
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Guerreiro hatte sich im Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 (4:3) am Samstag „einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen“, wie Bayern am Sonntag mitteilte. Wie lange der Portugiese genau ausfällt, ließ der Klub offen.