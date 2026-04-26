Bayern „vorerst“ ohne Guerreiro

SID 26.04.2026 • 15:44 Uhr Zwei Tage vor dem Champions-League-Duell mit Paris geben die Münchner bekannt, dass der Mittelfeldspieler wegen einer Muskelverletzung passen muss.

Trainer Vincent Kompany (40) von Bayern München kann verletzungsbedingt „vorerst“ nicht mit Raphael Guerreiro (32) planen. Das gab der Rekordmeister zwei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime) bekannt.