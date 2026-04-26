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Bayern "vorerst" ohne Guerreiro

Bayern „vorerst“ ohne Guerreiro

Zwei Tage vor dem Champions-League-Duell mit Paris geben die Münchner bekannt, dass der Mittelfeldspieler wegen einer Muskelverletzung passen muss.
Fällt verletzt aus: Raphael Guerreiro (l.)
Fällt verletzt aus: Raphael Guerreiro (l.)
© picture-alliance/DeFodi Images/SID/-
SID
Zwei Tage vor dem Champions-League-Duell mit Paris geben die Münchner bekannt, dass der Mittelfeldspieler wegen einer Muskelverletzung passen muss.

Trainer Vincent Kompany (40) von Bayern München kann verletzungsbedingt „vorerst“ nicht mit Raphael Guerreiro (32) planen. Das gab der Rekordmeister zwei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime) bekannt.

Guerreiro hatte sich im Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 (4:3) am Samstag „einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen“, wie Bayern am Sonntag mitteilte. Wie lange der Portugiese genau ausfällt, ließ der Klub offen.

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