Bayerns Meisterfeier am 17. Mai

SID 24.04.2026 • 19:56 Uhr Anders als im vergangegen Jahr feiern die Fußballer von Meister Bayern München nicht gemeinsam mit dem Team der Frauen.

Bayern München wird seine Meisterfeier auf dem Rathausbalkon am Marienplatz am 17. Mai abhalten. Wie die Stadt München am Freitag bekannt gab, wird die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany den Fans die Schale einen Tag nach dem finalen Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln um 13.30 Uhr präsentieren.

Damit findet die Titelfeier sechs Tage vor dem DFB-Pokalfinale (23. Mai) statt. Sollte sich Bayern zudem im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain durchsetzen, würde am 30. Mai noch das Finale in Budapest folgen.

Die Fußballerinnen von Bayern München, die sich am vergangenen Mittwoch mit einem Sieg bei Union Berlin ebenfalls den Meistertitel sicherten, sollen „einen gesonderten Empfang“ erhalten.