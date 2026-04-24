Bayern München wird seine Meisterfeier auf dem Rathausbalkon am Marienplatz am 17. Mai abhalten. Wie die Stadt München am Freitag bekannt gab, wird die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany den Fans die Schale einen Tag nach dem finalen Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln um 13.30 Uhr präsentieren.
Bayerns Meisterfeier am 17. Mai
Anders als im vergangegen Jahr feiern die Fußballer von Meister Bayern München nicht gemeinsam mit dem Team der Frauen.
Die Meisterfeier von Bayerns Frauen und Männer 2025
© AFP/SID/LUKAS BARTH-TUTTAS
Damit findet die Titelfeier sechs Tage vor dem DFB-Pokalfinale (23. Mai) statt. Sollte sich Bayern zudem im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain durchsetzen, würde am 30. Mai noch das Finale in Budapest folgen.
Die Fußballerinnen von Bayern München, die sich am vergangenen Mittwoch mit einem Sieg bei Union Berlin ebenfalls den Meistertitel sicherten, sollen „einen gesonderten Empfang“ erhalten.
Nachdem das Team um Kapitänin Giulia Gwinn im vergangenen Jahr noch gemeinsam mit den Männern gefeiert hatte, gibt es diesmal terminliche Überschneidungen. Die Münchnerinnen bestreiten am 17. Mai noch ihr letztes Saisonspiel beim Hamburger SV.