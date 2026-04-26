Doppelpass über Bayern: "So etwas haben wir noch nie gesehen im deutschen Fußball"

Daniel Höhn 26.04.2026 • 12:08 Uhr Felix Magath äußert sich im Doppelpass begeistert vom FC Bayern und zieht dabei einen Vergleich zu einem Bundesliga-Konkurrenten.

Beim 4:3-Sieg des FC Bayern beim FSV Mainz 05 hatte Trainer Vincent Kompany seine Startelf auf ganzen acht Positionen verändert. Diese Maßnahme hatte wohl auch Anteil daran, dass der alte und neue Deutsche Meister zur Pause 0:3 in Rückstand lag.

Felix Magath zeigte sich grundsätzlich skeptisch beim Thema Rotation, ordnete die spezifische Situation der Münchener jedoch anders ein.

„Wenn wir allgemein über Fußball reden, muss ich sagen: Ich halte nicht viel vom Rotieren. Bei Bayern funktioniert es jetzt, bei Bayern funktioniert jetzt alles“, sagte der ehemalige Bayern-Trainer im SPORT1 Doppelpass. „So etwas haben wir noch nie gesehen im deutschen Fußball“, wählte der 72-Jährige gar einen Superlativ zum aktuellen Lauf der Bayern.

Magath zieht im Doppelpass spannenden Bayern-Vergleich

Magath zog darüber hinaus einen spannenden Vergleich: „Auch die Bayern waren schon viel harmonischer in den letzten Jahren, aber dass so wie jetzt alles funktioniert, das hatten wir vielleicht zum letzten Mal vor zwei, drei Jahren bei Bayer Leverkusen. Da konnte er (Trainer Xabi Alonso; Anm. d. Red.) auch machen, was er wollte, und alles hat geklappt und die haben dann noch in der 94. Minute ein Tor geschossen. So ist das jetzt auch.“

Dennoch warnte Magath: „Das ist jetzt wunderbar, aber diese Situation wird nicht ewig anhalten. Wir werden es dann nach dem nächsten Spiel in der Champions League sehen, wie es dann weitergeht.“

Am Dienstag reist der FC Bayern zum Hinspiel im Halbfinale der Königsklasse zu Titelverteidiger Paris-Saint Germain (21 Uhr im LIVETICKER).