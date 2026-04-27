Beier hofft auf WM-Nominierung: "Gebe weiterhin mein Bestes"

Nach seinem starken Auftritt beim 4:0 (3:0) von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg hat Flügelspieler Maximilian Beier seine Ambitionen auf die WM unterstrichen. „Ich gebe weiterhin mein Bestes und hoffe natürlich, dass ich dabei bin“, sagte der 23-Jährige am Sonntag.
Beier hofft auf WM-Nominierung
Borussia Dortmunds Maximilian Beier war für die ersten Länderspiele des Jahres nicht nominiert worden, er glaubt trotzdem fest an seine WM-Chance.
Bei den jüngsten Länderspielen in der Schweiz und gegen Ghana hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Beier verzichtet. Dafür hatte BVB-Trainer Niko Kovac wenig Verständnis gezeigt.
Vielseitiger Beier: „Defensiv noch Probleme“
„Ich glaube daran, dass er zur WM fährt. Denn so etwas brauchen wir bei einer WM“, sagte Kovac mit Blick auf die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).
Beier hatte gegen Freiburg in der achten Minute das 1:0 erzielt, in Kovacs System spielte er auf der linken Außenbahn. „Das macht schon Spaß, ist aber sehr anstrengend, weil man vor- und zurücklaufen muss“, sagte Beier, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist: „Defensiv noch leichte Probleme, aber offensiv läuft es ganz gut.“