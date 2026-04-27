Beier hofft auf WM-Nominierung: "Gebe weiterhin mein Bestes"

SID 27.04.2026 • 05:34 Uhr Borussia Dortmunds Maximilian Beier war für die ersten Länderspiele des Jahres nicht nominiert worden, er glaubt trotzdem fest an seine WM-Chance.

Nach seinem starken Auftritt beim 4:0 (3:0) von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg hat Flügelspieler Maximilian Beier seine Ambitionen auf die WM unterstrichen. „Ich gebe weiterhin mein Bestes und hoffe natürlich, dass ich dabei bin“, sagte der 23-Jährige am Sonntag.

Bei den jüngsten Länderspielen in der Schweiz und gegen Ghana hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Beier verzichtet. Dafür hatte BVB-Trainer Niko Kovac wenig Verständnis gezeigt.

Vielseitiger Beier: „Defensiv noch Probleme“

„Ich glaube daran, dass er zur WM fährt. Denn so etwas brauchen wir bei einer WM“, sagte Kovac mit Blick auf die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).