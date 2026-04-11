BVB: Schlotterbeck-Klausel nicht für Bayern?

SID 11.04.2026 • 15:15 Uhr Nico Schlotterbeck soll eine Ausstiegsklausel für Topklubs haben - allerdings nicht für den FC Bayern.

Die Diskussion über eine mögliche Ausstiegsklausel im neuen Vertrag von Nico Schlotterbeck hält Borussia Dortmund in Atem. „Wir haben uns die ganze Zeit nicht zu Vertragsinhalten geäußert, und das werden wir auch weiterhin nicht tun“, sagte der neue Sportdirektor Ole Book bei Sky im Vorfeld des Bundesliga-Spiels gegen Bayer Leverkusen am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Es sei „ganz wichtig, dass Nico das Zeichen gesetzt hat, dass er hier sein möchte, dass er seinen Vertrag verlängert hat“, betonte Book. „Ich bin mir sehr sicher, dass Nico ganz lange bei uns bleiben möchte.“ Niko Kovac fügte hinzu: „Jetzt ist alles vom Tisch, beide Seiten sind glücklich – ich als Trainer natürlich auch.“

Ausstiegsklausel für bestimmte Topklubs?

Schlotterbeck (26) hatte seinen 2027 auslaufenden Vertrag beim BVB am Freitag bis 2031 verlängert – Medienberichten zufolge allerdings mit einer Ausstiegsklausel, die für bestimmte Topklubs schon in diesem Sommer greifen könnte.