Bayern? „Mit die beste Mannschaft der Welt“

SID 09.04.2026 • 16:51 Uhr Der Coach des FC St. Pauli schwärmt vom FC Bayern in höchsten Tönen. Dennoch glaubt er an den Coup.

Die Chance ist gering, doch Alexander Blessin will sie nutzen. „Wir brauchen einen guten Tag und Bayern einen schlechten. In den letzten drei Spielen waren wir nah dran, aber über 90 Minuten braucht man auch Matchglück“, sagte der Trainer des abstiegsbedrohten FC St. Pauli vor dem Bundesligaduell gegen Rekordmeister Bayern München.

„Das ist mit die beste Mannschaft auf der Welt. Wir haben nichts zu verlieren, aber wir wollen trotzdem alles reinhauen und freuen uns wahnsinnig auf das Spiel“, stellte Blessin im Vorfeld des Topspiels am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) klar. Daran, dass bei den Münchnern zwischen den beiden Viertelfinalspielen in der Champions League gegen Real Madrid der Fokus fehlt, glaubt der Trainer allerdings nicht.

In den letzten drei Bundesligaduellen schlugen sich die Hamburger jeweils gut, für einen Punktgewinn reichte es in der jüngeren Vergangenheit aber nicht. Der Coach setzt gegen den hohen Favoriten auch auf die Qualität von Stürmer Andréas Hountondji, der zuletzt häufig mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte.