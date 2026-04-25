Brisante Aussagen: Bundesliga-Coach erklärt sich

Heidenheim-Coach Frank Schmidt hat in der öffentlichen Debatte seiner Zukunft für eine Klarstellung gesorgt: „Fakt ist: Ich habe gesagt, ich werde meinen Vertrag erfüllen bis 2027“, erklärte der 52-Jährige vor dem Bundesligaspiel von Heidenheim gegen den FC St. Pauli bei DAZN.
Ära zu Ende? Schmidt erklärt sich
Damit nahm er Bezug auf sein Interview mit dem Hamburger Abendblatt, in dem er vermeintlich seinen Abschied aus Heidenheim angekündigt hatte: „Ich werde bald in meiner 20. Saison am Stück beim FCH sein, was mein mutmaßlich letztes Jahr als Trainer in Heidenheim ist“, sagte er der Zeitung.
Ende einer Ära? Schmidt lässt Tür offen
Doch diese Aussagen, so findet Schmidt nun, seien von der Presse zu heiß gekocht und aus dem Kontext gerissen worden. „Mir ist bewusst, das man einen Satz rausnimmt – den entscheidenden Satz. Und das alles drumherum lässt man natürlich liegen“, ärgerte er sich.
„Ich habe in den letzten Jahren immer frühzeitig immer langfristig verlängert, das ist dieses Mal nicht passiert“, erklärte sich Schmidt am Samstagnachmittag. „Deswegen steht da ja auch ein Datum drin. Aber ich habe auch gesagt ‚mutmaßlich‘, und dabei sollten wir es belassen.“
Nach einer finalen Entscheidung, den Verein im kommenden Sommer tatsächlich zu verlassen, klingt das nicht. Vermutlich sicher ist: Sollte Schmidt tatsächlich in sein letztes Jahr beim FCH gehen, würde er das wohl in der zweiten Bundesliga tun. Verlieren die Heidenheimer am Samstag gegen den FC St. Pauli, wäre der Abstieg nach drei Jahren in der Bundesliga besiegelt.