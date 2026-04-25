Brisante Aussagen: Bundesliga-Coach erklärt sich

Jakob Lüers 25.04.2026 • 15:53 Uhr Jüngst schien es, als habe Frank Schmidt das Ende seiner Ära beim FC Heidenheim angekündigt. Doch nun ärgert sich der Trainer über die Interpretation seiner Aussagen und öffnet die Tür für einen Verbleib zumindest wieder.

Heidenheim-Coach Frank Schmidt hat in der öffentlichen Debatte seiner Zukunft für eine Klarstellung gesorgt: „Fakt ist: Ich habe gesagt, ich werde meinen Vertrag erfüllen bis 2027“, erklärte der 52-Jährige vor dem Bundesligaspiel von Heidenheim gegen den FC St. Pauli bei DAZN.

Damit nahm er Bezug auf sein Interview mit dem Hamburger Abendblatt, in dem er vermeintlich seinen Abschied aus Heidenheim angekündigt hatte: „Ich werde bald in meiner 20. Saison am Stück beim FCH sein, was mein mutmaßlich letztes Jahr als Trainer in Heidenheim ist“, sagte er der Zeitung.

Ende einer Ära? Schmidt lässt Tür offen

Doch diese Aussagen, so findet Schmidt nun, seien von der Presse zu heiß gekocht und aus dem Kontext gerissen worden. „Mir ist bewusst, das man einen Satz rausnimmt – den entscheidenden Satz. Und das alles drumherum lässt man natürlich liegen“, ärgerte er sich.

„Ich habe in den letzten Jahren immer frühzeitig immer langfristig verlängert, das ist dieses Mal nicht passiert“, erklärte sich Schmidt am Samstagnachmittag. „Deswegen steht da ja auch ein Datum drin. Aber ich habe auch gesagt ‚mutmaßlich‘, und dabei sollten wir es belassen.“