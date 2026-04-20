Bundesliga-Abstiegskampf: Das Restprogramm der Abstiegskandidaten im Überblick

SPORT1 20.04.2026 • 14:13 Uhr Der Abstiegskampf der Bundesliga spitzt sich weiter zu. Das ist ein guter Zeitpunkt, um einen Blick auf das Restprogramm der Kellerkinder zu werfen. SPORT1 gibt einen Überblick.

Die Meisterschaft ist in der Bundesliga bereits entschieden. Im Abstiegskampf sind aber noch viele Fragen offen. Dementsprechend richtet sich bei vielen Fans der Blick auch auf das Restprogramm der Konkurrenz.

SPORT1 gibt einen Überblick über das Restprogramm der hintersten acht Mannschaften mit ihrem jeweiligen Tabellenplatz und errechnet den vermeintlich leichtesten und schwersten Saisonendspurt.

Union Berlin (Rang 11 mit 32 Punkten)

Spieltag 31: (A) RB Leipzig (Rang 3)

Spieltag 32: (H) 1. FC Köln (Rang 12)

Spieltag 33: (A) Mainz 05 (Rang 10)

Spieltag 34: (H) FC Augsburg (Rang 9)

1. FC Köln (Rang 12 mit 31 Punkten)

Spieltag 31: (H) Bayer Leverkusen (Rang 6)

Spieltag 32: (A) Union Berlin (Rang 11)

Spieltag 33: (H) Heidenheim (Rang 18)

Spieltag 34: (A) Bayern München (Rang 1)

Knifflige Aufgaben für HSV und Bremen

Borussia Mönchengladbach (Rang 13 mit 31 Punkten)

Spieltag 31: (A) VfL Wolfsburg (Rang 17)

Spieltag 32: (H) Borussia Dortmund (Rang 2)

Spieltag 33: (A) FC Augsburg (Rang 9)

Spieltag 34: (H) TSG Hoffenheim (Rang 5)

Hamburger SV (Rang 14 mit 31 Punkten)

Spieltag 31: (H) TSG Hoffenheim (Rang 5)

Spieltag 32: (A) Eintracht Frankfurt (Rang 8)

Spieltag 33: (H) SC Freiburg (Rang 7)

Spieltag 34: (A) Bayer Leverkusen (Rang 6)

Werder Bremen (Rang 15 mit 31 Punkten)

Spieltag 31: (A) VfB Stuttgart (Rang 4)

Spieltag 32: (H) FC Augsburg (Rang 9)

Spieltag 33: (A) TSG Hoffenheim (Rang 5)

Spieltag 34: (H) Borussia Dortmund (Rang 2)

Nord-Duell am letzten Spieltag entscheidend?

FC St. Pauli (Rang 16 mit 26 Punkten)

Spieltag 31: (A) Heidenheim (Rang 18)

Spieltag 32: (H) Mainz 05 (Rang 10)

Spieltag 33: (A) RB Leipzig (Rang 3)

Spieltag 34: (H) VfL Wolfsburg (Rang 17)

VfL Wolfsburg (Rang 17 mit 24 Punkten)

Spieltag 31: (H) Borussia Mönchengladbach (Rang 13)

Spieltag 32: (A) SC Freiburg (Rang 7)

Spieltag 33: (H) Bayern München (Rang 1)

Spieltag 34: (A) FC St. Pauli (Rang 16)

Heidenheim (Rang 18 mit 19 Punkten)

Spieltag 31: (H) FC St. Pauli (Rang 16)

Spieltag 32: (A) Bayern München (Rang 1)

Spieltag 33: (A) 1. FC Köln (Rang 12)

Spieltag 34: (H) Mainz 05 (Rang 10)

Werder vor Herausforderung – St. Pauli mit großer Chance?

Addiert man nun den Tabellenplatz der jeweiligen Gegner und bildet einen Koeffizienten, hat der SV Werder Bremen das schwerste Restprogramm – mit einem Wert von 5,0. Dahinter folgt der Hamburger SV mit einem Wert von 6,5. Anschließend folgt Borussia Mönchengladbach mit 8,25. Aus Sicht der Nord-Klubs stellt sich daher die große Frage, ob das Vier-Punkte-Polster auf den Relegationsrang ausreichen dürfte?