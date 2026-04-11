Bundesliga: Emotionale BVB-Choreo mit traurigem Hintergrund

Maximilian Huber 11.04.2026 • 17:13 Uhr Borussia Dortmund trauert um einen langjährigen Mitarbeiter des Fan-Projekts Dortmund e. V.. Vor dem Spiel gedenkt die Dortmunder Südtribüne des verstorbenen Davud Mohammed.

Die Anhänger von Borussia Dortmund haben vor Anpfiff des Bundesliga-Spiels gegen Bayer 04 Leverkusen (JETZT im Liveticker) mit einer emotionalen Choreographie für bewegende Bilder gesorgt.

Bevor beide Mannschaften den Rasen im Signal Iduna Park betraten, präsentierte die Dortmunder Südtribüne eine Choreo für den am 3. April im Alter von 55 Jahren verstorbenen Davud Mohammed.

In der Szene der Westfalen war Mohammed als jahrelanger Mitarbeiter des Fan-Projekts Dortmund e. V. bekannt. „Davud war nicht nur ehemaliger Mitarbeiter des Fan-Projekts, der die Fanarbeit in Dortmund über viele Jahre maßgeblich mitgeprägt hat, sondern für viele in der Fangemeinschaft von Borussia Dortmund auch Freund, Kollege und Begleiter vieler Wege“, schrieb der BVB in einer Pressemitteilung.

Von 2002 bis 2020 arbeitete Mohammed im Fan-Projekt. Nach einer schweren Krankheit hatte er sich zurückgekämpft, musste seine Tätigkeit jedoch später aus gesundheitlichen Gründen beenden.

BVB-Anhänger erinnern an NSU-Mordopfer

Wenige Minuten nach der gigantischen Choreografie für Davud Mohammed entrollten einzelne BVB-Anhänger zwei Spruchbänder, um des 2006 verstorbenen Mehmet Kubasik zu gedenken.

Der gebürtige Türke war am 4. April 2006 in einem Dortmunder Kiosk im Zuge der NSU-Mordserie ermordet worden. Neun Menschen mit Migrationshintergrund sowie eine Polizistin kamen im Zeitraum von 2000 bis 2007 ums Leben.