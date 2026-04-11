Lebenszeichen im Abstiegskampf: Heidenheim schlägt Union

SID 11.04.2026 • 17:27 Uhr Der Tabellenletzte gewinnt gegen Union Berlin und beendet damit seine über vier Monate lange Negativserie.

Der 1. FC Heidenheim hat in der Fußball-Bundesliga im Saisonendspurt noch mal ein Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller gesendet. Das so gut wie abgestiegene Schlusslicht feierte beim 3:1 (2:0) gegen seinen „Lieblingsgegner“ Union Berlin erstmals seit über vier Monaten einen Sieg und weckte damit ganz leise Hoffnungen auf einen Klassenerhalt.

Fünf Spieltage vor Saisonende hat die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt sechs Punkte Rückstand auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsrang. Die Hamburger empfangen am Abend (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) den FC Bayern – und sind am 31. Spieltag auch noch in Heidenheim zu Gast.

Mathias Honsak (9., 36.) und Budu Siwsiwadse (79.) trafen am Samstag für den FCH, der auch im sechsten Bundesliga-Duell mit Union ungeschlagen blieb. Die Berliner, für die Leopold Querfeld (75.) zum zwischenzeitlichen Anschluss traf, verpassten es ihrerseits, alle Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen.

„Das zu ertragen, ist wirklich schwierig“

Die monatelange Negativserie der Heidenheimer hatte auch bei Schmidt Spuren hinterlassen. „Das zu ertragen, ist wirklich schwierig“, sagte der FCH-Coach nach 15 Spielen ohne Sieg zuletzt: „Wir brauchen diese drei Punkte dringend, für unser Gefühl.“ Trotz der aussichtslosen Lage müssten sich seine Spieler „strecken bis zum Schluss“ und „immer Vollgas dagegenhalten – das fordere ich von jedem ein“.

Seine Mannschaften gehorchte – wie schon bei den jüngsten Unentschieden gegen Leverkusen (3:3) und in Gladbach (2:2). Nur einen Schreckmoment mussten die Heidenheimer überstehen, als Unions Derrick Köhn (2.) früh die Führung auf dem Fuß hatte. Der Linksaußen zielte aus rund acht Metern jedoch zu hoch. Heidenheim war nun wach – und übernahm die Kontrolle.