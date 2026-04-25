Bundesliga heute: Augsburg - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.04.2026 • 12:30 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 25. April 2026, rollt um 15:30 Uhr der Ball in der WWK-Arena, wenn der FC Augsburg Eintracht Frankfurt zum 31. Bundesliga-Spieltag begrüßt. Die jüngste Bilanz spricht klar für die Gäste: In den vergangenen zwölf Ligaduellen holte Augsburg nur einen Sieg – ein 2:1 im eigenen Stadion in der Saison 2023/24 (dazu fünf Remis, sechs Niederlagen).

Nach dem 0:1 im Hinspiel droht dem FCA nun zum zweiten Mal nach 2020/21, beide Saisonvergleiche mit der SGE zu verlieren. Dennoch reist Frankfurt mit Respekt an: Mit dem 2:1 in Wolfsburg beendete die Riera-Elf immerhin eine Serie von zehn Auswärtsspielen ohne Erfolg.

Augsburg – Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Unter Manuel Baum, der seit seiner Rückkehr einen Schnitt von 1,44 Punkten pro Spiel vorweist, hat Augsburg in dieser Saison bereits sechs Rückrunden-Siege eingefahren – zwei mehr als in der gesamten Hinrunde.

In den neun Heimauftritten unter Baum setzte es nur eine Niederlage (2:5 gegen Stuttgart), allerdings blieb der FCA in den letzten beiden Partien vor eigenem Publikum ohne Dreier und kassierte dabei sieben Gegentore.

Hoffnung macht Fabian Rieder: Der Schweizer erzielte am vergangenen Spieltag seinen ersten Bundesliga-Doppelpack und ist mit sechs Treffern bester FCA-Torschütze. Abseits des Ligabetriebs sorgt die Nachricht für Aufsehen, dass das DFB-Team am 27. September erstmals seit zehn Jahren wieder in Augsburg gegen Griechenland antritt – ein Prestigeprojekt, das die Stadt schon jetzt in Vorfreude versetzt.

Frankfurter Herausforderungen: Rieras Umbruch und die wacklige Defensive

Albert Riera ist seit zehn Bundesligapartien im Amt und holte dabei 15 Punkte – eine Steigerung zum Vorgänger, aber unter erhöhtem Frankfurter Erwartungsdruck. Die Eintracht bleibt defensiv anfällig: 57 Gegentore nach 30 Spielen bedeuten den drittschlechtesten Wert der Liga, und mit 19 Gegentreffern in der Schlussviertelstunde stellt die SGE den Negativhöchstwert ein.

Immerhin verlieh der jüngste Erfolg in Wolfsburg Selbstvertrauen, doch zwei Auswärtssiege in Serie gelangen der Eintracht letztmals Ende 2024. Perspektivisch setzt Sportvorstand Markus Krösche ein Zeichen: Torjäger Noel Futkeu kehrt im Sommer dank Rückkaufoption aus Fürth zurück – aktuell sorgt seine starke Zweitliga-Saison (15 Tore) für Optimismus am Main.

Statistische Brennpunkte: Amaimouni-Echghouyab glänzt, späte Tore als Risiko

Ein Blick auf die Kennzahlen verspricht interessante Duelle: Augsburgs Flügelflitzer Ayoube Amaimouni-Echghouyab ist alle 103 Minuten direkt an einem FCA-Treffer beteiligt – bei Frankfurt übertrifft nur Can Uzun diesen Wert (alle 94 Minuten).

Mit 6,1 Dribblings pro 90 Minuten zählt Amaimouni-Echghouyab zu den vier aktivsten Eins-gegen-Eins-Spielern der Liga. Frankfurt wiederum kassierte bereits 13-mal drei oder mehr Gegentore in dieser Saison – Vereinsnegativrekord.

Augsburg erzielte zwar erst dreimal mindestens drei Treffer, doch die SGE-Anfälligkeit in der Endphase könnte zum Faktor werden: Während Frankfurt dort 19 Gegentore zuließ, steht der FCA mit lediglich acht Einschlägen spät im Spiel ligaweit auf Platz zwei. Entscheidend dürfte daher sein, wie die Defensive von Baum die Auswärtsoffensive um Uzun einhegt – und ob Rieras Elf die Nerven bis zum Schlusspfiff behält.

Wird FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen