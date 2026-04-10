Bundesliga heute: Augsburg - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.04.2026 • 17:30 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitag, 10. April 2026, steigt um 20:30 Uhr in der WWK-Arena das Bundesligaduell zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim. Auf der FCA-Bank sitzt Manuel Baum, bei den Gästen gibt Christian Ilzer die Kommandos.

Augsburg bringt 32 Punkte aus 28 Partien mit und liegt damit sieben Zähler unter der Vorjahresmarke zum gleichen Zeitpunkt. Hoffenheim reist nach nur fünf Punkten aus den letzten sechs Spielen an – ein Wert, den in diesem Zeitraum ligaweit lediglich Köln, Heidenheim und Wolfsburg unterbieten.

Augsburg – Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Historisch betrachtet liegt die TSG Hoffenheim klar vorn: 16 Bundesliga-Siege gegen Augsburg sind Vereinsrekord für die Kraichgauer. Allerdings hat der FCA die letzten drei Heimauftritte gegen Hoffenheim nicht verloren (ein Sieg, zwei Remis) – vier unbesiegte Heimspiele in Serie gegen die TSG gab es noch nie.

Für Baum bleibt Hoffenheim dennoch ein Angstgegner: In sechs Ligaduellen reichte es unter seiner Regie zu lediglich zwei Punkten (0.3 Zähler im Schnitt).

Personalsorgen beim FCA: Schlotterbeck gesperrt, früher Gegentor-Fluch

Innenverteidiger Keven Schlotterbeck fehlt den Augsburgern gelbgesperrt. Mit bislang 1552 Ballaktionen war er der aktivste FCA-Spieler dieser Saison und stand seit dem Hinrunden-Duell gegen Hoffenheim in jeder Minute auf dem Platz. Augsburg muss zudem den Negativtrend von vier sieglosen Partien (ein Remis, drei Niederlagen) stoppen, nachdem zuvor noch fünf Siege aus sechs Spielen gelungen waren.

Defensiv bleibt die Anfangsphase problematisch: 16 Gegentreffer in der ersten halben Stunde sind Ligahöchstwert – einzig Gladbach kassierte genauso viele. Aus dem Umfeld der Fuggerstädter hallte zuletzt auch das DFB-Urteil gegen Hamburgs Miro Muheim nach: Der Linksverteidiger hatte beim 1:1 gegen Augsburg die Rote Karte gesehen und wurde nur für ein Spiel gesperrt.

Hoffenheim im Formtief: Freitag-Fluch und Asllani als Hoffnungsträger

Die Gäste aus dem Kraichgau gewannen nur eines ihrer vergangenen sechs Bundesligaspiele und verloren zuletzt zweimal in Folge – eine Serie, die es bei der TSG zuletzt zum Jahreswechsel 2024/25 gegeben hatte. Hinzu kommt ein ausgeprägter Freitag-Fluch: Seit Dezember 2023 wartet Hoffenheim an diesem Wochentag acht Partien lang auf einen Dreier (drei Remis, fünf Niederlagen).

Hoffnungsträger bleibt U-23-Nationalspieler Fisnik Asllani, der mit neun Toren und fünf Assists die zweitmeisten direkten Scorerpunkte aller Bundesliga-Profis seines Alters sammelte, auswärts zuletzt aber nur einmal in zehn Gastspielen traf. Ilzer muss in Augsburg zudem auf den gelbgesperrten Wouter Burger verzichten, während sein Team mit 387 Fouls den Liga-Höchstwert setzt.

Wird FC Augsburg gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.