Bundesliga heute: Bremen - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.04.2026 • 12:30 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute Hamburger SV. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 30. Bundesliga-Spieltag empfängt der SV Werder Bremen heute, Samstag (18.04.2026), um 15:30 Uhr den Hamburger SV im Weserstadion. Die Gastgeber rangieren mit 28 Punkten auf Platz 15 und liegen nur drei Zähler vor dem Relegationsrang, während der HSV mit 31 Punkten Zwölfter ist.

Nach 109 Bundesliga-Vergleichen spricht die Gesamtbilanz im Nordderby weiter für die Bremer (34 Siege, 40 Remis, 35 Niederlagen). Die aktuelle Formkurve zeigt allerdings Schwankungen: Werder holte in den vergangenen sechs Partien acht Punkte, Hamburg in diesem Zeitraum fünf.

Bremen – HSV LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Trainer Daniel Thioune hat vor allem in der Defensive Baustellen. Kapitän Marco Friedl fehlt nach seiner Notbremse in Köln gesperrt, schon die beiden bisherigen Saisonspiele ohne ihn blieben sieglos (1 Remis, ein Niederlage, fünf Gegentore). Neben Friedl fallen auch Karim Coulibaly, Jens Stage, Keke Topp und Niklas Stark aus.

Thioune plant wohl erneut mit einem 4-2-3-1, in dem Michael Zetterer das Tor hütet, während Amos Pieper in die Innenverteidigung rückt. Die Bremer wollen laut Geschäftsführer Clemens Fritz „eine andere Leistung“ zeigen, nachdem unter Thioune bislang sechs der neun Begegnungen verloren gingen.

Hamburger SV reist mit Polzin-Elf und Auswärtsproblematik an die Weser

Merlin Polzin muss in Bremen auf Yussuf Poulsen, Bakery Jatta, Nicolas Capaldo und Jean-Luc Dompé verzichten.

Der HSV wartet seit acht Auswärtsspielen auf einen Dreier, gewann diese Saison nur zwei seiner 14 Gastspiele (4 Remis, acht Niederlagen). Beim jüngsten 0:4 in Stuttgart kassierten die Hanseaten ihre höchste Pleite seit dem 3. Spieltag, insgesamt holten sie seit Mitte Februar lediglich sechs von 24 möglichen Zählern.

Statistiken, direkte Bilanz und Schlüsselspieler für Werder gegen HSV

Werder gewann sieben der letzten acht Bundesliga-Heimspiele gegen den HSV, darunter das bislang letzte Duell im Oberhaus an der Weser im Februar 2018 (1:0). Allerdings siegte Hamburg im jüngsten Pflichtspiel in Bremen im September 2021 (2:0, 2. Liga).

Beide Klubs erzielten in dieser Saison je 32 Tore – nur St. Pauli traf seltener. Standards sind keine Spezialität beider Teams: Hamburg stellt mit acht Treffern den Minuswert der Liga, Bremen liegt mit zehn nur knapp davor.

Bei den Grün-Weißen steht Romano Schmid nach seinem verwandelten Elfmeter in Köln nun bei zehn Scorerpunkten (3 Tore, sieben Assists) – in der Hinrunde bereitete er beide Werder-Tore beim 2:3 in Hamburg vor.

Wird SV Werder Bremen gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.