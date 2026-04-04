Bundesliga heute: Bremen - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.04.2026 • 12:30 Uhr Der SV Werder Bremen empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 04.04.2026, um 15:30 Uhr empfängt der SV Werder Bremen RB Leipzig im Weserstadion (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER). Für Leipzigs Coach Ole Werner ist es ein besonderes Spiel: Von 2021 bis 2025 bestritt er 128 Pflichtpartien als Trainer der Grün-Weißen – lediglich Florian Kohfeldt stand nach Thomas Schaaf häufiger an der Bremer Seitenlinie.

Jetzt trifft Werner erstmals in der Liga als Gästetrainer auf seinen Nachfolger Daniel Thioune, gegen den er in vier Pflichtspielen noch nie gewinnen konnte (2 Unentschieden, zwei Niederlagen).

Bremen – Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Werder Bremen gewann nur zwei der bisherigen 17 Bundesliga-Duelle mit RB Leipzig (4 Remis, elf Niederlagen) und kassierte damit gegen keinen anderen Klub eine so hohe Niederlagenquote (65 %).

Zwar datiert der letzte Bremer Heimsieg gegen Leipzig aus Mai 2019 (2:1), seither gelang im Weserstadion lediglich ein weiterer Punktgewinn. Zu Hause erzielte Werder in dieser Saison erst 14 Treffer – Ligatiefstwert gemeinsam mit St. Pauli – und blieb bereits elfmal ohne Torerfolg.

Formkurve: Bremen mit Aufwind, Leipzig mit Offensiv-Power

Beide Teams sammelten seit vier Spieltagen neun Zähler, nur Bayern und Stuttgart punkteten stärker. Werder fuhr in diesem Zeitraum drei Siege ein – so viele wie in den 20 Partien zuvor zusammen. Leipzig feierte beim 5:0 über Hoffenheim bereits den dritten Kantersieg mit mindestens fünf Toren Differenz in dieser Saison.

Christoph Baumgartner unterstrich dabei seine Topverfassung: Drei Doppelpacks in den letzten sieben Einsätzen, insgesamt zwölf Saisontore – europaweit ist nur Harry Kane unter den zentralen Mittelfeldspielern treffsicherer. Auf Bremer Seite glänzt Romano Schmid mit einem Expected-Assists-Wert von 8,7; lediglich Bayerns Michael Olise und Leipzigs David Raum (11,6) liegen ligaweit höher.

Wird SV Werder Bremen gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1.