Bundesliga heute: Dortmund - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Premiere beim BVB

SPORT1 26.04.2026 • 16:47 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den SC Freiburg. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag steigt im Signal Iduna Park ab 17.30 Uhr das 26. Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg. Die Statistik spricht klar für die Gastgeber: Der BVB verlor nur eines der bisherigen 25 Heimspiele gegen die Breisgauer (21 Siege, drei Remis) und ist seit 17 Heimpartien gegen Freiburg ungeschlagen.

In den vergangenen fünf Begegnungen im eigenen Stadion gelangen den Schwarz-Gelben sogar immer mindestens drei Treffer (insgesamt 21). Zumal Freiburg eine lange Negativserie brechen muss: Auswärts gelang seit September 2018 nur ein Sieg bei einem Top-3-Team der Tabelle.

Dortmund – Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Startelfdebüt beim BVB – große Rotation bei Freiburg

Bei den Dortmundern feiert Samuele Inácio sein Startelfdebüt. Der 18-Jährige kam zuvor in dieser Saison schon zu drei Jokereinsätzen in der Bundesliga. Insgesamt ändert BVB-Trainer Niko Kovac seine erste Elf im Vergleich zum 1:2 bei der TSG Hoffenheim auf vier Positionen. Ramy Bensebaini, Julian Brandt und Serhou Guirassy sind ebenfalls neu in der Anfangsformation.

Beim Gegner wirft Trainer Julian Schuster nach dem Halbfinal-Aus im DFB-Pokal und den kraftraubenden 120 Minuten in Stuttgart die Rotationsmaschine an. Insgesamt sieben Änderungen sind es im Vergleich zur Partie am Donnerstag: Die Leistungsträger Matthias Ginter, Johan Manzambi und Yuito Suzuki fehlen sogar im Kader.

BVB vs. Freiburg: Die Aufstellungen

Dortmund : Kobel – Anton, Schlotterbeck, Bensebaini – Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Beier, Brandt, Inácio – Guirassy

: Kobel – Anton, Schlotterbeck, Bensebaini – Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Beier, Brandt, Inácio – Guirassy Freiburg: Atubolu – Kübler, Lienhart, Ogbus, Günter – Eggestein, Höfler, Scherhant, Höler, Grifo – Matanovic

Nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Serie – das gab es unter Trainer Niko Kovac zuletzt vor über einem Jahr – will Borussia Dortmund den Heimvorteil nutzen.

Besonders bei Standards zeigt sich der Vizemeister zuletzt gefährlich: 13 Tore nach Eckbällen bedeuten Vereinsrekord seit 2004/05 – ligaweit nur vom FC Bayern (14) übertroffen.

Freiburg mit seltenem Auswärtslauf

Der Sport-Club reist derweil mit zwei Bundesliga-Siegen in Folge an – ebenso viele wie in den ersten 13 Auswärtspartien dieser Saison zusammen. Drei Auswärtserfolge am Stück wären Vereinsrekord unter Coach Julian Schuster.

In der Offensive ragt Johan Manzambi heraus: Seine vergangenen drei Ligatore erzielte der Schweizer allesamt aus der Distanz; ligaweit war nur Bayern-Star Harry Kane aus größerer Entfernung erfolgreicher.

Hinzu kommt Vincenzo Grifo, der zum siebten Mal nacheinander zweistellige Torbeteiligungen sammelt (7 Tore, drei Assists).

Schlüsselduelle und Laufstärke

BVB-Trainer Niko Kovac gewann indes nur zwei seiner bisherigen elf Bundesliga-Duelle mit dem SC Freiburg (5 Remis, vier Niederlagen) – eine seiner schwächsten Gegnerbilanzen.

Sein Torjäger Serhou Guirassy, der aktuell bei 14 Saisontoren steht, könnte sich gegen Freiburg übrigens in die Geschichtsbücher eintragen. Gelingt ihm ein weiterer Treffer, zieht er als erst dritter afrikanischer Spieler mit mindestens 15 Toren in drei Bundesliga-Spielzeiten in die Historie ein.

Wird Borussia Dortmund gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

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