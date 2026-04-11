Bundesliga heute: Dortmund - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.04.2026 • 12:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagnachmittag empfängt Borussia Dortmund ab 15.30 Uhr (im LIVETICKER) im Signal Iduna Park Bayer 04 Leverkusen. Mit 64 Zählern spielt der BVB unter Trainer Niko Kovac seine drittbeste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte und liegt nur knapp hinter den Zwischenbilanzen der Jahre 2015/16 (67 Punkte) und 2010/11 (65).

Das von Kasper Hjulmand trainierte Leverkusen reist derweil mit einer Serie von sechs ungeschlagenen Ligapartien (zwei Siege, vier Remis) ins Ruhrgebiet und hat in den vergangenen vier Spielen 13 Treffer erzielt.

Dortmund – Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der Blick in die Historie zeigt eine heikle Aufgabe für Dortmund: In den zurückliegenden drei Pflicht-Heimspielen gegen Bayer sprang kein Sieg heraus, die beiden jüngsten endeten sogar mit Niederlagen – darunter das 0:1 im DFB-Pokal-Achtelfinale dieser Saison.

Drei Heimpleiten bzw. vier sieglose Heimauftritte in Serie gegen Leverkusen hat es für den BVB in seiner Profihistorie noch nie gegeben.

Dieses Muster möchten die Gastgeber nun durchbrechen, zumal sie aktuell vier Bundesliga-Siege in Folge feiern konnten – der beste Lauf aller Teams in den vergangenen zwölf Spieltagen.

Zweit- und drittbeste Offensive der Bundesliga

Mit Dortmunds 60 und Leverkusens 58 Saisontoren treffen die zweit- und drittbeste Offensive der Liga aufeinander. Der BVB hat in den vergangenen 36 Bundesliga­spielen immer getroffen; ein weiteres Tor heute würde den Vereinsrekord von 37 Partien in Serie einstellen.

In den jüngsten 14 Ligaspielen netzten die Schwarz-Gelben zudem immer mindestens doppelt – ebenfalls Vereinsbestwert. Leverkusen wiederum zeigt eine auffällige Dynamik in den ersten 45 Minuten: 59 Prozent der eigenen Treffer, aber auch 59 Prozent der Gegentore fallen vor der Pause.

Im Zentrum stehen dürfte bei der Partie übrigens Nico Schlotterbeck. Nach einem längeren Hin- und Her verkündeten die Schwarz-Gelben am gestrigen Freitag, dass der Verteidiger seinen Vertrag bis 2031 verlängert hat.

Wird Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.