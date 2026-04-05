Bundesliga heute: Frankfurt - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.04.2026 • 14:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute empfängt Eintracht Frankfurt den 1. FC Köln um 17:30 Uhr im Deutsche Bank Park. Albert Riera, der seit seinem Amtsantritt alle drei Bundesliga-Heimspiele zu null gewann, könnte als erst zweiter Coach der Ligahistorie seine ersten vier Heimauftritte ohne Gegentor abschließen – ein Kunststück, das bislang nur Ernst Diehl 1983 mit dem 1. FC Kaiserslautern gelang. Sein Gegenüber René Wagner reist bei seinem Debüt als Cheftrainer nach der Trennung von Lukas Kwasniok mit einer Serie von neun sieglosen Auswärtspartien (drei Remis, sechs Niederlagen) an.

Frankfurt – Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Frankfurt siegte im Hinspiel spektakulär mit 4:3 und könnte erstmals seit der Saison 2017/18 beide Ligaduelle gegen Köln gewinnen. Im Deutsche Bank Park endeten die jüngsten drei Begegnungen beider Teams jedoch allesamt 1:1, derzeit wartet die Eintracht nur gegen Wolfsburg länger auf einen Heimdreier. Insgesamt ist Frankfurt seit 17 Bundesliga-Partien gegen Aufsteiger ungeschlagen (zwölf Siege, fünf Remis) – Klubrekord. Kölns lange Durststrecke von nur zwei Siegen aus den letzten 18 Bundesliga-Spielen (sechs Remis, zehn Niederlagen) unterstreicht das aktuelle Kräfteverhältnis.

Personal-Update: Martel gesperrt, Frankfurt setzt auf Jugend

Der Effzeh muss ohne den gesperrten Eric Martel auskommen, der mit 1551 Ballaktionen Kölns aktivster Spieler in dieser Saison war. Bei der SGE vertraut Riera auf die jüngste Startelf der Liga (Durchschnitt 25 Jahre 65 Tage), Köln folgt mit der zweitjüngsten (25 Jahre 177 Tage). Defensiv-Duell am Boden wie in der Luft: Frankfurts Nathaniel Brown und Kölns Tom Krauß führten ligaweit die meisten Tacklings (je 60); Brown gewann davon 43 – Ligabestwert.

Torgefahr und taktische Brennpunkte beider Klubs

Köln erzielte sieben Treffer in der Anfangs- sowie 15 in der Schlussviertelstunde – drittbeste Werte der Liga –, während Frankfurt in diesen Phasen die zweitmeisten Gegentore hinnehmen musste (acht bzw. 16).

Im Zentrum der Kölner Offensive stehen Teenager Said El Mala (zehn Saisontore, nur der noch jüngere Lamine Yamal traf europaweit öfter) und Winterneuzugang Ragnar Ache, der im Kalenderjahr 2026 bereits fünfmal netzte und mit 101 gewonnenen Zweikämpfen (davon 77 per Kopf) ligaweit führt.

Frankfurt setzt auf Ausgewogenheit: Die Riera-Elf stellt unter anderem dank Browns Defensive und einer hohen Passfrequenz im Aufbauspiel ein stabiles Grundgerüst, das gegen Kölns frühe und späte Offensivstiche gefordert sein wird.

Wird Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1.