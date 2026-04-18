Bundesliga heute: Frankfurt - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.04.2026 • 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 30. Bundesliga-Spieltag empfängt Eintracht Frankfurt am heutigen Samstag (18.30 Uhr) RB Leipzig im Deutsche Bank Park. Für die Hessen, aktuell Tabellensiebter, geht es um wichtige Zähler im Kampf um die internationalen Startplätze.

Ein Blick in die Historie macht Mut: In neun Bundesliga-Heimspielen gegen Leipzig blieb die Eintracht ungeschlagen (4 Siege, fünf Remis) – gegen keinen anderen aktuellen Erstligisten ist die Heimserie länger.

Trainer Albert Riera, erst seit Januar im Amt, sammelte in seinen ersten neun Partien beachtliche 15 Punkte – der beste Frankfurter Start seit Armin Veh 2012/13. Nun könnte der Spanier erstmals zwei Bundesliga-Siege in Folge landen.

Frankfurt – Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Rieras Team zeigt offensive Vielfalt: Mit Oscar Højlund traf am vergangenen Spieltag bereits der 18. unterschiedliche Frankfurter in dieser Saison – Vereins­­rekord in Reichweite.

In der Rückrunde ragt Arnaud Kalimuendo heraus, der mit sechs Treffern in 2026 ligaweit nur von Harry Kane, Deniz Undav und Serhou Guirassy überboten wird. Der Franzose traf in den letzten beiden Begegnungen jeweils einmal und will seine Serie fortsetzen.

RB Leipzig ohne Schlager, aber mit Diomande in Topform

Gäste-Coach Ole Werner reist mit drei Liga-Siegen in Folge an, muss jedoch auf den gelbgesperrten Abräumer Xaver Schlager verzichten. Ohne den Österreicher sank die Leipziger Siegquote in der Vergangenheit von 60 auf 42 Prozent.

Offensiv kompensieren vor allem die Youngster: Teenager Yan Diomande steht bereits bei elf Saisontoren und insgesamt 17 Scorern, Christoph Baumgartner kommt auf 19 direkte Torbeteiligungen. Zudem sorgt ein bevorstehender Millionenregen durch den fixen Verkauf von Lois Openda an Juventus Turin für positive Schlagzeilen.

Auswärts gewann Leipzig vier der letzten sechs Bundesligaspiele, blieb jedoch in den vergangenen vier Samstagabend-Partien ohne Sieg.

Statistik-Highlights zum Duell am Samstagabend

Mit 54 Gegentoren stellt Frankfurt die drittschwächste Defensive der Liga, während Leipzig (36 Gegentore) den drittbesten Wert vorweist – ein klares Kontrastprogramm. In der Hinrunde setzte es für die Hessen ein 0:6-Debakel, das nur von zwei historischen 0:7-Pleiten übertroffen wird.

Gleichwohl verlor die Eintracht noch nie ein Bundesliga-Heimspiel höher als zwei Tore gegen Leipzig. Die Sachsen kommen mit fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen (15 Punkte) an, besser war in diesem Zeitraum nur der FC Bayern.

Leipzig könnte unter Werner erstmals vier Liga-Erfolge in Serie feiern, Frankfurt wiederum strebt den ersten Doppel-Dreier der Riera-Ära an – beste Voraussetzungen für ein brisantes Abendspiel im Deutsche Bank Park.

Wird Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1.