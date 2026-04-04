Der SC Freiburg empfängt den FC Bayern München zum Bundesliga-Duell im Europa-Park Stadion (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER). Bei den Breisgauern trägt seit dieser Saison Julian Schuster die Verantwortung an der Seitenlinie, während der deutsche Rekordmeister von Vincent Kompany gecoacht wird.
Bundesliga heute: Freiburg - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Kompany nimmt 5 Änderungen vor
5 Änderungen: So ersetzt Bayern Kane
Superstar Harry Kane fällt verletzungsbedingt aus und kann nicht mitwirken, wie Kompany bereits auf der Pressekonferenz bestätigt hatte. Auch Backup Nicolas Jackson fehlt. Der Senegalese muss nach seiner Roten Karte gegen Bayer Leverkusen eine Sperre von zwei Spielen absitzen.
Freiburg – Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker
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Daher wird wohl Serge Gnabry als Stürmer fungieren. Kompany verdeutlichte jedoch vor dem Anpfiff bei DAZN: „Wir versuchen nicht, Harry mit ‚Harry B‘ oder ‚Harry C‘ zu ersetzen. Jeder darf sein eigenes Spiel spielen. Serge muss nichts anderes machen, als er bisher gemacht hat, er war überragend für uns. Wir lösen das ohne Harry heute. Wir müssen das – aber die Mannschaft kann es auch.“
Zudem kehrt Manuel Neuer ins Tor der Münchener zurück. Die vergangenen vier Pflichtspiele hatte er wegen einer Wadenverletzung verpasst.
Kompany nimmt fünf Änderungen vor
Insgesamt nimmt Kompany im Vergleich zum 4:0 gegen Union Berlin fünf Änderungen vor. Neuer, Jonathan Tah, Tom Bischof, Luis Díaz und Raphael Guerreiro sind neu mit dabei. Jonas Urbig, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Michael Olise und Kane rotieren raus.
Außerdem kehren Alphonso Davies und Jamal Musiala nach verletzungsbedingten Rückschlägen in den Kader zurück.
Freiburg – Bayern, die offiziellen Aufstellungen:
Freiburg: Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Günter – Eggestein, Manzambi – Beste, Yuito, Scherhant – Höler
Bayern: Neuer – Stanisic, Tah, Kim, Bischof – Kimmich, Goretzka – Karl, Guerreiro, Díaz – Gnabry
Die Gastgeber gehen mit einer schwierigen Statistik in das Heimspiel: In bislang 13 Ligapartien gegen Vereine aus der aktuellen oberen Tabellenhälfte sprang für den SC Freiburg nur ein einziger Sieg heraus (5 Remis, sieben Niederlagen) – Negativrekord gemeinsam mit Gladbach und Wolfsburg.
Auch der direkte Vergleich mit den Bayern spricht historisch kaum für die Schuster-Elf: Nur eine der letzten 20 Pflichtspielbegegnungen entschied Freiburg für sich, das 2:1 im DFB-Pokalviertelfinale 2023. Hoffnung macht Angreifer Igor Matanovic, der zuletzt seinen zweiten Saisondoppelpack schnürte. Seine bislang acht Treffer sicherten Freiburg bereits zwölf Punkte.
FC Bayern: Torrekord im Visier
Mit 70 Zählern nach 27 Spieltagen spielt der FC Bayern unter Vincent Kompany seine drittbeste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Saisonübergreifend sind die Münchner seit 22 Liga-Auswärtspartien unbesiegt (16 Siege, sechs Remis) und könnten ihren Rekordjagd von 1985 bis 1987 (26 Spiele) weiter näherkommen.
Offensiv hat der FCB 97 Saisontore auf dem Konto; nur vier weitere fehlen, um den historischen Vereinsrekord von 101 Treffern aus der Saison 1971/72 einzustellen.
Knackt Gnabry die magische Marke?
Michael Olise sammelte jüngst seine 28. Torbeteiligung (11 Treffer, 17 Vorlagen) und war beim 6:2-Hinrundenerfolg gegen Freiburg an fünf Treffern direkt beteiligt. Olise sitzt allerdings zunächst nur auf der Bank.
Serge Gnabry reist nach seinem ersten Bundesliga-Doppelpack seit Mai 2023 mit acht Saisontoren an und steht vor seinem 100. Treffer in Deutschlands Eliteklasse. Gnabry steht gegen Freiburg in der Startelf.
Wird Sport-Club Freiburg gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen FCB im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.
Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
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