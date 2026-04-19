Bundesliga heute: Freiburg - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.04.2026 • 12:30 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der SC Freiburg am Sonntag (19.04.2026, 15:30 Uhr) im Europa-Park Stadion den 1. FC Heidenheim 1846 empfängt, treffen zwei Klubs mit ausgeglichener Bundesliga-Historie aufeinander: Je zwei Siege und ein Remis stehen bislang zu Buche.

In Freiburg spricht jedoch vieles für den Gastgeber, denn in drei Profipflichtspielen gegen Heidenheim (Bundesliga und 2. Liga) gab es vor heimischer Kulisse noch keine Niederlage und lediglich ein Gegentor.

Freiburg – Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Trainer Julian Schuster kann vor dem Ligaspiel auf Rückenwind aus Europa hoffen: Nach dem 3:0-Hinspiel gegen Celta Vigo hat der Sport-Club durch ein 3:1 im Rückspiel erstmals das Europa-League-Halbfinale erreicht.

In der Bundesliga gilt es allerdings, eine Serie zu brechen: Auf jeden der letzten fünf Freiburger Siege folgte eine Niederlage.

Offensiv zeigt Lucas Höler wieder Treffsicherheit – zuletzt traf er in zwei Ligapartien in Serie. Ein emotionales Thema im Kader bleibt Daniel-Kofi Kyereh: Nach über 1100 Tagen Verletzungspause feierte der Mittelfeldmann ein Comeback bei Freiburg II und erarbeitet sich laut Schuster Schritt für Schritt die Chance auf Bundesliga-Minuten.

1. FC Heidenheim: Schmidts Team beendet Durststrecke und setzt auf Vielfalt im Angriff

Frank Schmidt führte seine Mannschaft mit dem 3:1 gegen Union Berlin aus einer Serie von 15 sieglosen Partien – erstmals in dieser Saison blieb der FCH in drei Bundesliga-Spielen hintereinander ungeschlagen. Die Württemberger haben mit bislang 18 verschiedenen Torschützen die breiteste Streuung der Liga; Topscorer Stefan Schimmer steht dennoch „nur“ bei fünf Treffern und wartet in der Rückrunde weiter auf ein Erfolgserlebnis.

Matchwinner gegen Union war Mathias Honsak, der in seinem 69. Bundesliga-Einsatz erstmals doppelt traf. Defensiv bleibt die Baustelle offensichtlich: Als einziges Team in Europas Top-Fünf-Ligen ist Heidenheim noch ohne Zu-Null-Spiel.

Wird SC Freiburg gegen 1. FC Heidenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1.