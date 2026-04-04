Bundesliga heute: Gladbach - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.04.2026 • 12:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach geht mit einer makellosen Bilanz in das Duell gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) In bislang sieben Pflichtspielen (Bundesliga und DFB-Pokal) blieb der Aufsteiger sieglos, fünf Partien gewann die Borussia, zwei endeten remis.

Besonders deutlich fielen die jüngsten drei Vergleiche aus, in denen die Fohlen-Elf jeweils drei Treffer erzielte. Auch die Heimbilanz spricht klar für die Gastgeber, denn alle drei bisherigen Gastspiele der Schwaben im Borussia-Park endeten mit Erfolgen der Gladbacher.

Gladbach – Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Gladbach-Coach Eugen Polanski kann nach zwei Heim-Dreiern in Serie auf ein eingespieltes Grundgerüst setzen. Beim Gegner muss Frank Schmidt hingegen umbauen: Mit Jan Schöppner fehlt dem FCH sein zweikampfstarker Mittelfeldmotor gelbgesperrt, nur Kapitän Patrick Mainka stand in dieser Saison öfter in der Startelf.

Die Borussia profitiert derweil weiter von ihrer zuletzt stabilen Defensive – in den beiden vergangenen Heimspielen blieb Torhüter Moritz Nicolas jeweils ohne Gegentreffer, etwas, das der Traditionsklub letztmals 2018/19 über einen längeren Zeitraum geschafft hatte.

Formkurven und statistische Brennpunkte

Mönchengladbach meldete sich mit zwei „Zu-Null“-Siegen zurück und verbuchte damit erstmals seit Herbst 2024 wieder eine Mini-Serie im eigenen Stadion. Heidenheim steckt dagegen tief im Tabellenkeller fest: Der FCH wartet seit 14 Bundesliga-Partien auf einen Dreier (vier Remis, zehn Niederlagen) und ist saisonübergreifend auswärts seit vier Begegnungen ohne Punkt und sogar seit drei Spielen ohne Tor.

Auch defensiv drücken Negativrekorde: Keine Mannschaft ließ 2025/26 mehr gegnerische Torschüsse zu (154), und als erst zweiter Klub der Bundesliga-Geschichte blieb Heidenheim an den ersten 27 Spieltagen ohne Weiße Weste.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1.