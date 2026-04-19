Bundesliga heute: Gladbach - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.04.2026 • 16:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach empfängt am Sonntag, 19. April 2026, um 19:30 Uhr den FSV Mainz 05 im heimischen Borussia-Park. Die Fohlen sind in der Bundesliga unter Trainer Eugen Polanski seit vier Partien sieglos, während die Rheinhessen von Coach Urs Fischer mit der Empfehlung von zwei Auswärtssiegen in Serie anreisen.

Gladbach blieb zuletzt vier Heimpartien ungeschlagen (zwei Siege, zwei Unentschieden), doch mit nur 30 Punkten erlebt der Verein vom Niederrhein seine schwächste Saisonbilanz seit 2010/11.

Gladbach – Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Im Hinspiel stoppte Gladbach mit dem 1:0 in Mainz eine neun Spiele währende sieglose Phase gegen die Rheinhessen (5 Remis, vier Niederlagen). Zu Hause allerdings wartet die Borussia seit fünf Bundesliga-Duellen vergeblich auf einen Dreier gegen den FSV (zwei Remis, drei Niederlagen) – eine Durststrecke, die im Oberhaus aktuell nur gegen Leverkusen länger anhält.

Für Mainz-Trainer Urs Fischer persönlich ist Gladbach ein Lieblingsgegner: Der Schweizer gewann seine letzten vier Bundesliga-Partien gegen die Fohlen allesamt. Ein weiterer Erfolg heute Abend würde seinen persönlichen Rekord von fünf Siegen am Stück gegen ein Team einstellen, den er bislang nur gegen Bremen und Leipzig erreicht hat.

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Nach drei Siegen und insgesamt sechs ungeschlagenen Ligaspielen riss Mainz‘ Serie zuletzt beim 0:1 gegen Freiburg – es war die erste Niederlage seit Mitte Februar. Zwei Pleiten in Folge musste der FSV zuletzt im Dezember hinnehmen, damals ebenfalls gegen Freiburg und den heutigen Gegner aus Mönchengladbach, woraufhin Fischer das Amt übernahm.

Zwischen den Pfosten treffen zwei der formstärksten Torhüter der Liga aufeinander: Der Mainzer Schlussmann Daniel Batz verhinderte laut xGoTc-Modell 9,5 Gegentore mehr als statistisch zu erwarten gewesen wäre – Ligahöchstwert. Gladbachs Moritz Nicolas führt mit 115 Paraden die ligaweite Rangliste an.

Offensiv plagen die Gastgeber allerdings Ladehemmungen: Elfmal blieben sie 2025/26 bereits ohne Tor, nur dem FC St. Pauli passierte das häufiger. Mainz wiederum hält erst drei Weiße Westen. Ein besonderes Augenmerk gilt Nadiem Amiri: Gegen keinen Klub traf er in der Bundesliga öfter (sechs Tore) und sammelte mehr Scorerpunkte (neun) als gegen Gladbach.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.